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В страшном ДТП на дороге Бишкек-Ош погибли пять человек, среди них ребенок

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- Оксана Гут
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В страшной аварии в Суусамырской долине погибли пять человек, среди них ребенок.

По данным пресс-службы МЧС, на 170-м км автодороги Бишкек-Ош в Чуйской области Жайылского района лоб в лоб столкнулись Toyota Camry и грузовик MAN.

В результате ДТП погибли пять человек, находящихся в Toyota Camry. Среди них двое мужчин, две женщины и ребенок).

Пятеро спасателей из Государственного учебно-спасательного центра МЧС КР были вызваны на место происшествия. Тела погибших достали из машины и передали полиции.

В УОБДД Чуйской области сообщили, что на месте работают их сотрудники. Выясняются подробности происшествия.


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URL: https://www.vb.kg/401499
Теги:
ДТП, погибшие, Чуйская область, Кыргызстан, погиб ребенок, МЧС
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