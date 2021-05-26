В страшном ДТП на дороге Бишкек-Ош погибли пять человек, среди них ребенок

В страшной аварии в Суусамырской долине погибли пять человек, среди них ребенок.

По данным пресс-службы МЧС, на 170-м км автодороги Бишкек-Ош в Чуйской области Жайылского района лоб в лоб столкнулись Toyota Camry и грузовик MAN.

В результате ДТП погибли пять человек, находящихся в Toyota Camry. Среди них двое мужчин, две женщины и ребенок).

Пятеро спасателей из Государственного учебно-спасательного центра МЧС КР были вызваны на место происшествия. Тела погибших достали из машины и передали полиции.

В УОБДД Чуйской области сообщили, что на месте работают их сотрудники. Выясняются подробности происшествия.