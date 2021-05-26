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В парке Панфилова 1 и 2 июня будут снижены цены на аттракционы (фото)

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- Сергей Швец
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Администрация центрального городского парка имени Панфилова объявила о скидках в честь Международного дня защиты детей. Кроме того, руководство рекреационной зоны продолжает добрую традицию, когда каждую среду в течение летних месяцев действуют льготные цены.

- Начиная с 2017 года мы постоянно проводим акцию, которая предполагает снижение цен на аттракционы каждую среду в течение июня, июля и августа с 10 утра до 6 вечера, - рассказал директор парка Дмитрий Петров. – В обычный день стоимость билета на большинство аттракционов для взрослого составляет 80 сомов, а для ребенка 60. Колесо обозрения и башня стоят 150 и 100 сомов соответственно.

- По средам же действует единый билет, который составляет 40 сомов и для больших, и для маленьких горожан. Башня и колесо – 70 сомов. Так как 1 июня выпадает на вторник, а следом идет первая акционная среда этого сезона, мы решили побаловать горожан скидками два дня подряд.

В настоящий момент на территории парка действует 34 аттракциона. Все они находятся в отличном состоянии и регулярно проходят все необходимые проверки со стороны компетентных государственных органов.

- Мы начали масштабное обновление парка в 2009 году. Были заменены абсолютно все старые аттракционы. Мало того, на данный момент заменена уже часть тех, что появились в 2009-м. Например, башня работает только с 2019 года. С учетом того, что в 2020-м парк практически не работал из-за пандемии, можно сказать, что она совершенно новая, - директор продемонстрировал кипу разрешительных бумаг, свидетельствующих о прохождении оборудованием всех необходимых экспертиз.

Кстати, на момент приезда корреспондентов "Вечерки" инженеры проводили калибровку той самой башни. И мы вместе с другими добровольцами опробовали аттракцион, что называется на своей шкуре, дабы у механиков была возможность настроить оборудование. Все прошло отлично, и теперь он готов принимать посетителей.

- Не только оборудование проходит проверку и регулярное обслуживание. Периодически мы отправляем наш персонал на специальное обучение. У каждого сотрудника есть удостоверение с соответствующей квалификацией. То есть это не просто люди, которые собирают деньги на входе. В случае непредвиденной ситуации они знают, что и как нужно делать, - заверил Дмитрий Петров.

В завершение удалось сделать несколько снимков из кабины 50-метрового колеса обозрения. Оно, кстати, российского производства, а часть кабин (закрытого типа) оборудована системой кондиционирования.

К сожалению, с большой высоты удалось заснять лишь несколько аттракционов, так как основная их часть спрятана под густыми кронами деревьев. Но можем заверить, что все они работают и принимают посетителей. Так что детский праздник, не смотря на то, что выпадает среди недели, должен пройти, как говорится, на ура!


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URL: https://www.vb.kg/401510
Теги:
дети, праздник, парк, Отдых
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