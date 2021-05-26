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СМИ Таджикистана: Что будет с экономикой РТ из-за закрытия границы с КР?

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Кыргызстан в одностороннем порядке приостановил передвижение таджикских транспортных средств и граждан через свою территорию. Насколько такое решение соседей повлияет на экономику Таджикистана?

Закрытая граница между соседями - это всегда и везде плохо, тем более, если граница длинная. А протяженность таджикско-кыргызской границы составляет почти тысячу километров.

Однако экономика Таджикистана вряд ли почувствует какой-либо ощутимый удар от принятия соседями таких мер.

Дело в том, что Таджикистан и Кыргызстан не имеют особых двусторонних торгово-экономических связей. Объясняется это, в первую очередь, тем, что страны находятся практически на одном уровне развития, имеют схожую структуру экономик, а экспортируют, в основном, сырье.

Торговля

Согласно официальной статистике, в первом квартале текущего года объем двусторонней торговли с Кыргызстаном составил $9,3 млн. Это составляет всего 0,5% в общем товарообороте Таджикистана.

Для сравнения, приведем статистику с другими странами, которые имеют общую с Таджикистаном границу.

Так, товарооборот с Узбекистаном за указанный период составил $104 млн, а с Китаем - $140 млн. Даже размер товарооборота с Афганистаном, который более 40 лет находится фактически в режиме военного положения, превышает объем торговли с Кыргызстаном. Двусторонний таджикско-афганский товарооборот в январе-марте этого года составил около $14 млн, что на 48% больше, чем оборот с Кыргызстаном.

В 2020 году совокупный объем таджикско-кыргызского товарооборота составил $36,8 млн. Это составляет 0,8% в общем внешнеторговом обороте Таджикистана.

Более того, поставки из Кыргызстана никак не относятся к продукции первой необходимости. В основном велась приграничная торговля, таджикские фермеры поставляли своим соседям сельхозпродукцию, а из Кыргызстана завозился товар - ширпотреб, в основном одежда и прочее. Эту продукцию можно заменить поставками из Узбекистана, тем более узбекская продукция по качеству выше.

Контрабанда

В определенной мере бдительность кыргызских пограничников даже может способствовать пополнению госбюджета Таджикистана. Речь идет о незаконной поставке российских ГСМ и казахской муки, которые, по некоторым данным, реэкспортируются кыргызскими контрабандистами.

Один из главных поставщиков нефтепродуктов в Таджикистан в приватной беседе жаловался, что около 35% потребностей республики в ГСМ покрывается за счет контрабанды из Кыргызстана. Это означает, что бюджет страны не получил треть таможенных и налоговых поступлений от поставок нефтепродуктов, а возможно и от их дальнейшей реализации внутри республики.

Транзит

Это именно то направление, которое пострадает - проблемы и у поставщиков товаров, и у рядовых граждан Таджикистана.

Часть товаров из Китая и Казахстана завозится в Таджикистан через территорию Кыргызстана. С началом конфронтации в соседней республике задерживали и задерживают необоснованно машины с таджикскими грузами на длительные сроки.

Сталкиваются с различными проблемами также таджикские граждане, которые летят из России в кыргызские города, а оттуда добираются до родины на автотранспорте.

Поэтому, можно в дальнейшем рассмотреть вариант поставки грузов из Казахстана в обход Кыргызстана. А с Китаем есть контрольно-пропускной пункт "Кульма".

Правда прямые поставки из Китая усложняются тем, что автодорога по территории ГБАО находятся в плохом состоянии, а власти пока тянут с ее реконструкцией.

Источник: asiaplustj.info


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URL: https://www.vb.kg/401517
Теги:
граница, Таджикистан, Кыргызстан
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