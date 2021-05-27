Причиной гибели в Мытищах двух детей из КР могла стать игра со спичками

Правоохранительными органами Подмосковья продолжается выяснение обстоятельств гибели при пожаре в городе Мытищи двух девочек-кыргызстанок. Причиной трагедии, как сообщается, могла стать игра со спичками или зажигалкой.

По информации СМИ, трагедия произошла 22 мая около часу дня. Мать и отчим пяти- и шестилетних сестренок находились в это время на работе. На почасовую подработку отправилась бабушка, которая трудилась уборщицей. Дети оставались в арендуемой этой семьей квартире одни и, вполне возможно, у них в руках оказались спички или зажигалка. Соседи, увидев дым, выходивший из окна квартиры, вызвали пожарных. Но спасти девочек не удалось.

"22 мая в одном из многоквартирных домов, расположенных по адресу улица Летная, произошло возгорание. После локализации пожара были обнаружены тела двух несовершеннолетних девочек 5 и 7 лет. По данному факту следственным отделом по городу Мытищи Главного следственного управления СК Следственного комитета РФ по Московской области возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам", - проинформировали в данном ведомстве.

Также сообщается, что сейчас проводится комплекс следственных действий, направленный на установление причин и всех обстоятельств произошедшего, судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы.

Ранее в прокуратуре Московской области известили, что она поставила на контроль ход расследования уголовного дела. При этом будет дана оценка исполнению требований соответствующего федерального законодательства, в том числе о несовершеннолетних.