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Президент ознакомился с ходом строительства дороги Мин-Булак-Чорго-Ак-Сай

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- Бакыт Басарбек
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Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 28 мая, ознакомился с ходом строительства автодороги Мин-Булак-Чорго-Ак-Сай в Баткенском районе Баткенской области. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Основным назначением указанной автодороги является обеспечение объездного автомобильного маршрута вокруг территории Республики Таджикистан до села Ак-Сай Баткенской области.

Протяженность дороги Мин-Булак-Чорго-Ак-Сай составляет 48 км. К настоящему времени начаты работы на 7 км и подготовлена проектно-сметная документация на участок, пролегающий по высокогорному перевалу.

Глава государства придал большое значение строительству дороги до села Ак-Сай, имеющей стратегический характер, как альтернативный объездной путь.

Президент Садыр Жапаров отметил важность строительства внутренних дорог в целом, которые являются одним из главных факторов экономического роста и устойчивого развития регионов.


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URL: https://www.vb.kg/401581
Теги:
Баткенская область, Садыр Жапаров, Кыргызстан
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