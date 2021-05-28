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Бывшего вице-мэра Бишкека суд приговорил к штрафу в 260 тысяч сомов

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- Оксана Гут
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Экс-вице-мэра Бишкека Азиза Алымкулова признали виновным в злоупотреблении должностным положением. Соответствующее решение вынес Первомайский районный суд Бишкека 26 мая.

Напомним, Азиз Алымкулов и экс-начальник УГКНБ Ленинского района Бишкека были задержаны 31 марта Военной прокуратурой. Их обвинили в злоупотреблении должностным положением с 2014 по 2018 года в бытность их сотрудниками ГКНБ.

Следствием установлено, что указанные высокопоставленные должностные лица, злоупотребляя должностным положением, в сговоре с отдельными должностными и аффилированными лицами, с целью незаконного обогащения, оказывая давление на ответственных сотрудников мэрии г. Бишкек и её ведомственных подразделений, вынуждали незаконно оформлять земельные участки на их аффилированных лиц.

В суде Алымкулов признал свою вину полностью. Его признали виновным по ст.320 "Злоупотребление должностным положением" УК КР и приговорили к выплате штрафа в размере 260 тысяч сомов.


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URL: https://www.vb.kg/401598
Теги:
мэрия, уголовная ответственность, штраф, Бишкек, Кыргызстан
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