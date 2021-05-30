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Учёные из Британии и Норвегии заявили о лабораторном происхождении Covid-19

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- ВБ
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Ученые из Британии и Норвегии заявили, что COVID-19 "не имеет достоверного естественного предка" и был создан китайскими учеными, которые затем попытались замести следы с помощью "ретро-инженерии", чтобы создать впечатление, будто он возник естественным образом от летучих мышей, утверждает новое взрывное исследование, сообщает Dailymail.

Новое взрывное исследование утверждает, что исследователи обнаружили в образцах COVID-19 "уникальные отпечатки пальцев'', которые, по их словам, могли возникнуть только в результате манипуляций в лаборатории.

DailyMail.com эксклюзивно получил новую 22-страничную статью, написанную британским профессором Ангусом Далглишом и норвежским ученым доктором Биргером Соренсеном, для публикации в Quarterly Review of Biophysics Discovery.

Есть доказательства того, что китайские ученые создали вирус во время работы над проектом по увеличению функциональности в лаборатории Ухани.

Исследование Gain of Function, которое было временно запрещено в США, включает в себя изменение естественных вирусов, чтобы сделать их более заразными, чтобы изучить их потенциальное воздействие на людей.

Согласно статье, китайские ученые взяли "основу" естественного коронавируса, обнаруженного у китайских пещерных летучих мышей, и наложили на него новый "шип", превратив его в смертельную и высоконаселенную COVID-19.

Исследователи пришли к выводу, что COVID-19 "не имеет надежного естественного предка", также считают, что ученые реконструировали версии вируса, чтобы скрыть свои следы.

"Мы думаем, что были созданы вирусы с ретро-инженерией", - сказал Далглиш DailyMail.com.

В исследовании также указывается на "преднамеренное уничтожение, сокрытие или заражение данных" в китайских лабораториях и отмечается, что "ученые, которые хотели поделиться своими выводами, не смогли это сделать или исчезли".

До недавнего времени большинство экспертов категорически отрицали происхождение вируса от чего-либо, кроме естественной инфекции, передаваемой от животных к человеку.

Ранее на этой неделе доктор Энтони Фаучи защищал финансирование США Уханьского института вирусологии, заявив, что грант в размере 600 000 долларов США не был одобрен для исследования прироста функции.


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URL: https://www.vb.kg/401633
Теги:
Китай, Кыргызстан, коронавирус
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