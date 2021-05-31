На повторные выборы депутатов в трех городах ЦИК потратит 48,3 млн сомов

ЦИК утвердила смету расходов на подготовку и проведение повторных выборов депутатов Бишкекского, Ошского и Токмокского городских кенешей, назначенных на 11 июля.

"ЦИК сформировала смету расходов на подготовку и проведение повторных выборов депутатов Бишкекского, Ошского, Токмокского городских кенешей Кыргызской Республики в сумму 48 млн 344 тысяч сомов", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Отмечается, что большая часть расходов приходится на зарплаты - 17,2 млн сомов. Также средства пойдут на:

- на приобретение товаров и услуг, необходимых для подготовки и проведения выборов, включает расходы на служебные поездки и обучающие мероприятия членов избирательных комиссий и операторов оборудования, услуги связи, приобретение предметов и материалов, транспортные расходы по доставке оборудования и материалов, транспортные услуги по перевозке внутри регионов от территориальных избирательных комиссий до участковых избирательных комиссий и обратно необходимого для проведения выборов оборудования, материалов (бюллетени, информационные материалы, в том числе баннеры, канцелярские принадлежности, средства санитарно-эпидемиологической безопасности и здоровья избирателей и членов избирательных комиссий и пр.).

Количество ТИК - 3

Количество членов ТИК - 36

Количество УИК - 326

Количество членов УИК - 4478

Количество прив. операт - 465

Количество сотр. МВД - 658.