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Сейчас не время для выяснения отношений. Гороскоп с 31 мая по 6 июня

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Овен. В словах и поступках должна быть последовательность и продуманность. Поспешно принятые решения, особенно под давлением окружающих людей, могут существенно навредить. Воздержитесь от кредитов и одалживания денег. Финансовые поступления могут задерживаться практически на месяц. Пробуксовки начнут возникать и в других делах, особенно связанных с документами. Положительными моментами станут дружеские встречи после длительного периода расставаний и пересдачи тестов или экзаменов.

Телец. Сейчас не время выяснять отношения с руководством и различными чиновниками. Сосредоточьте внимание на решении финансовых вопросов. Они могу решаться крайне медленно, но все же устойчивый прогресс будет присутствовать. Вступив в словесную перепалку и обмен претензиями, вы рискуете зарубить и этот прогресс. На помощь посредников надеяться бесполезно, они только облегчат кошелек.

Близнецы. Не давайте заоблачных обещаний. Их запомнят и вопреки здравому смыслу, когда будет понятно, что обещания нереально исполнить, найдутся люди, которые будут принципиально требовать от вас невозможного. Взвешивая каждое слово, вы сохраните репутацию и сумеете заслужить доверие влиятельных людей. Накладки возможны во время поездок, особенно дальних. Некоторые из них могут сорваться в последний момент. Возможны проблемы с отправкой и получением грузов и посылок.

Рак. Кардинальные перемены как в работе, так и отношениях могут забуксовать, натолкнувшись на сопротивление деловых партнеров и домочадцев. Скорое обогащение, которое обещают коллеги и давние знакомые, также вряд ли случится, что бросит тень на давнюю дружбу. Наблюдайте и находите ресурсы в имеющихся обстоятельствах, не пытаясь их кардинальным образом изменить.

Лев. Сложности во взаимоотношениях с деловыми партнерами, руководством и домочадцами возникнут по причине посягательства на достигнутые договоренности и властные полномочия. Каждому захочется порулить по–своему. Споры и прочие разбирательства решения проблемы не дадут. Переключитесь на заботу о здоровье, общение с друзьями и улаживание финансовых вопросов. В этом будет сопутствовать успех.

Дева. Предстоит предпринять титанические усилия для того, чтобы сохранить баланс между трудоголизмом и полным отсутствием желания что–либо делать. Такие резкие перепады могут быть связаны с несбывшимися ожиданиями. Выкладываясь на сто процентов, жертвуя всем ради работы, вы можете получить шквал критики и нулевой результат, что отобьет желание что–то делать. Выдержав баланс между этими крайностями, вы сохраните работу и личную жизнь.

Весы. Разговор с влиятельными людьми и руководством предопределит развитие карьеры или бизнеса. Решив обойтись без самодеятельности в финансовых экспериментах, а принимая мнение влиятельных людей, вы сумеете не только избежать долгов, но и заработать. Случайная интрижка вряд ли окажется незамеченной любимым человеком, и вы рискуете встретить и провести лето в одиночестве. Придерживайтесь давних договоренностей, и осуществите романтическое летнее путешествие.

Скорпион. Сейчас не время для выяснения семейных отношений и финансовых экспериментов. Возрождение угасших конфликтов испортит большую часть лета, а непродуманные инвестиции оставят без денег. Продуманность поможет избежать потерь и сделать только самые необходимые покупки. Встречи с людьми издалека, поездки и обучение наполнят жизнь созидательным движением.

Стрелец. Эмоции могут толкать на резкие изменения на работе, а возможно, и увольнение, что способно оставить без работы надолго. В плохом настроении лучше не садиться за руль и не общаться с друзьями или родственниками. Настроение может послужить причиной происшествий. Оставьте без внимания неприятные комментарии и обратите внимание на дополнительные предложения по работе. Ни от чего не отказываясь, вы сумеете получить дополнительный доход.

Козерог. Романическое путешествие, свидание и дружеские встречи разрядят накалившуюся обстановку как в доме, так и на работе, переключив внимание со спорных вопросов на позитивные и яркие эмоции. Колебания настроения опасны и поспешностью в решении финансовых вопросов. Рискованные инвестиции в новые проекты и покупки в кредит могут надолго погрузить в трясину долгов. Спасти положение сможет давно ожидаемая работа, которая пополнит казну.

Водолей. Кардинальные перемены на работе и в доме могут разрушить имеющийся уклад, но так и не привести к желаемой цели. Всякий раз будут возникать новые обстоятельства, мешающие довести преобразования до конца. Вспомнив о незавершенных делах, вы сумеете извлечь пользу и благополучно завершить их. Нужными советами поделятся друзья, а домочадцы и любимый человек постараются вытянуть на природу, дабы отметить наступление лета, что поможет примирению и восстановлению гармонии.

Рыбы. Большой объем информации может породить тревогу, усталость и недомогание. Взваливая непосильную ношу, вы не сможете осчастливить весь мир своей помощью, а здоровье подорвете. Не теряйте бдительности, особенно при работе с документами. Оставьте время для отдыха и переключайтесь с работы и сложного общения на отдых и летние посиделки. Непринужденное общение вернет беззаботность, предотвратив ссоры и обиды.

Астролог Андрей Рязанцев


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Теги:
астрология
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