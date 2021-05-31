Тренер сборной КР по самбо оценил готовность спортсменов к чемпионату Азии

Чемпионат Азии по самбо в этом году пройдет с 4 по 6 июня в Ташкенте. Право проведения турнира столице Узбекистана было передано от Индонезии. Примут участие в значимом турнире и спортсмены из Кыргызстана. Об этом редакции VB.KG сообщил главный тренер сборной Кыргызстана по самбо Тилек Муса уулу.

По его словам, Кыргызстан будут представлять более 70 спортсменов.

- В Ташкент поедут как взрослые спортсмены, так юниоры. Также в турнире примет участие и женская команда. Отбирали всех по итогам чемпионата Кыргызстана. Путевки получили спортсмены, завоевавшие 1 и 2 места, - сказал Тилек Муса уулу.

Оценил главный тренер и готовность наших спортсменов к столь важному турниру.

- Думаю, наши ребята готовы. Не зря наша команда входит в первую тройку, - отметил он.