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Тренер сборной КР по самбо оценил готовность спортсменов к чемпионату Азии

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- Бакыт Басарбек
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Чемпионат Азии по самбо в этом году пройдет с 4 по 6 июня в Ташкенте. Право проведения турнира столице Узбекистана было передано от Индонезии. Примут участие в значимом турнире и спортсмены из Кыргызстана. Об этом редакции VB.KG сообщил главный тренер сборной Кыргызстана по самбо Тилек Муса уулу.

По его словам, Кыргызстан будут представлять более 70 спортсменов.

- В Ташкент поедут как взрослые спортсмены, так юниоры. Также в турнире примет участие и женская команда. Отбирали всех по итогам чемпионата Кыргызстана. Путевки получили спортсмены, завоевавшие 1 и 2 места, - сказал Тилек Муса уулу.

Оценил главный тренер и готовность наших спортсменов к столь важному турниру.

- Думаю, наши ребята готовы. Не зря наша команда входит в первую тройку, - отметил он.


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URL: https://www.vb.kg/401666
Теги:
самбо, Узбекистан, чемпионат, Кыргызстан
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