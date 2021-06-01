Переходи на О! и смотри онлайн-кинотеатр AMEDIATEKA бесплатно!

Получите целый месяц бесплатного просмотра онлайн-кинотеатра AMEDIATEKA в приложении O!TV.

AMEDIATEKA – это:

Онлайн-сервис лучших сериалов планеты по версии IMDb без рекламы, дополнительных платежей и тарификации интернет-трафика; Премьеры новых проектов HBO, а также хиты ведущих студий мира (HBO, Showtime, CBS, Sky, LIONSGATE, BBC); Изображение в качестве Full HD + профессиональная озвучка фильмов.

Если вы уже подключили один из новых тарифов "Переходи на О!", то просто активируйте видеосервис AMEDIATEKA, набрав команду *765*1#, и вы получите возможность бесплатного просмотра фильмов и сериалов на 30 дней!

Если вы ещё этого не сделали, то смело подключайте новые тарифы крутейшей линейки "Переходи на О!", где вы найдёте всё, что вам нужно! В каждом тарифе бесплатное и безлимитное общение в сети О!, звонки на другие сети, а также скоростной интернет.

NEW! Во всех новых тарифах линейки "Переходи на О!" мобильное телевидение включено бесплатно! Чтобы начать его смотреть, скачайте приложение O!TV, которое уже оценили более 1 миллиона пользователей.

Попробуйте и вы! Приложение O!TV – это более 160 мировых телеканалов в отличном качестве, спортивные трансляции + эксклюзив! Отдельное удобство в том, что в семье достаточно иметь всего один аккаунт O!TV (один логин и пароль), а пользоваться сервисом одновременно могут сразу 3 члена семьи благодаря функции мультискрин. Каждый смотрит на своём устройстве то, что нравится. Смотреть удобно везде: в очереди, в пробке, дома или на даче, на смартфонах, ноутбуках, планшетах, телевизорах с функцией Smart TV. О возможностях O!TV подробнее на сайте otv.kg.

AMEDIATEKA доступна бесплатно 30 дней с момента активации, абонентам определенных тарифов "Переходи на О!", не подключавшим услугу ранее. Акция действует с 01.06.2021 по 30.06.2021. Подробности на www.o.kg Лиц. ГАС при ГКИТиС: №16-0062-КР, №16-0063-КР. Контент предоставлен видеосервисом AMEDIATEKA посредством технических ресурсов ООО "НУР Телеком" и ОсОО "Диас ТВ".