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Сдать ПЦР-тест на COVID-19 можно в аэропорту "Манас" перед вылетом

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- Оксана Гут
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В Международном аэропорту "Манас" заработала новая ПЦР лаборатория, заявляет пресс-служба ОАО.

В главной воздушной гавани Кыргызстана 31 мая начала функционировать новая ПЦР лаборатория AMSBIO, где есть возможность сдачи срочного анализа на COVID-19 методом ПЦР.

На сегодняшний день сдать ПЦР-тест можно только в дневное время с 8:00 до 18:00 часов на 2 этаже аэропорта "Манас".

Преимущество лаборатории AMSBIO:

- 100 % гарантия результата, поскольку будет использоваться новейшее оборудование и реагенты, не имеющие аналогов в Кыргызстане и СНГ.

- За счет новейшего оборудования ПЦР-тест делается в быстром режиме: за 1,5-2 часа (3499 сомов) и за 4-5 часов (2399 сомов).

- ПЦР-тест можно сдать в аэропорту "Манас" перед вылетом за границу (кроме Российской Федерации, пока компания не стала участником приложения "Путешествую без COVID-19").

- Результаты ПЦР-теста приемлемы для выезда за границу, так как компания AMSBIO прошла аккредитацию в Министерстве здравоохранения КР.

- Результаты ПЦР-теста можно получить на сайте amsbiolab.kg или получить распечатанную справку на 3-х языках на 1 этаже аэровокзала "Манас".

Стоить отметить, что корейская компания AMSBIO намерена развить сеть лаборатории в Кыргызстане. Лабораторные исследования ПЦР данной компании будут проводиться на новейшем современном оборудовании последнего поколения и импортных реагентах. Данное оборудование распознает все штаммы COVID-19 и широко используется во всех развитых странах как США, Корея, ОАЭ и др.


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URL: https://www.vb.kg/401709
Теги:
Кыргызстан, Аэропорт "Манас", коронавирус, карантин
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