Марс Сариев: У КР железные факты по Кумтору для победы в арбитраже

У Кыргызстана железные факты и доказательства по Кумтору. Причем это нарушения не только в плане экологии, но и со стороны самого менеджмента. А для Запада и Европы важно соблюдение законов. Канадцы же нашим доказательствам не смогут ничего противопоставить. Об этом VB.KG заявил Марс Сариев.

Он также напомнил, что недавно Centerra Gold Inc. приняла решение о банкротстве "КГК" и "Кумтор Оперейтинг компани".

Сделано это для того, чтобы было невозможно к предприятиям-банкротам предъявить какие-либо санкции или судебные решения.

- Это говорит о том, что канадцы понимают, что могут проиграть арбитражный суд. Поэтому, довели до банкротства дочерние предприятия. Хотя другие "дочки" Centerra Gold Inc. работают, - подчеркнул Марс Сариев.

Он пояснил, что и наши, в свою очередь, готовятся к арбитражу. И планируют провести национализацию.

- "Если коготок увяз – всей птичке пропасть" - это про канадцев. Соглашение с это компанией было главной ошибкой Аскара Акаева. Оттуда пошли все коррупционные составляющие, а уже последующие президенты эту схему продолжили. Все началось с "Камеко". Они очень ловко коррумпировали наших чиновников, - пояснил Сариев.

Что касается вины относительно кабального для Кыргызстана соглашения, то, по мнению политолога, вся вина лежит на бывших президентах, которые оказывали давление на депутатов и чиновников.

- Сейчас их вызывают на допросы, чтобы выявить эти схемы. Сбор данных идет на арбитражный суд. Если все это выйдет наружу на суде, КР однозначно выиграет процесс, а Centerra Gold Inc. будет нанесен колоссальный репутационный ущерб. Поэтому, они так активно стараются выкрутиться, обанкротив две головные компании. Тем не менее у КР хорошие шансы победить. К слову, анее подобный суд у Centerra Gold Inc. выиграла Монголия. А Узбекистан выиграл подобное разбирательство у британской золоторудной компании, хотя судебная тяжба длилась почти пять лет, - подчеркнул Марс Сариев.