Первая партия экологичных автобусов из РУз поступит в Бишкек до 1 июля

В муниципалитете Бишкека подписан договор о поставке автобусов, сообщает пресс-служба мэрии.

4 июня в зале заседаний мэрии столицы подписан двухсторонний договор о поставке автобусов японской марки ISUZU производства ООО "СамАвто".

Договор подписали временно и.о. начальника управления городского транспорта Э. Унукуев и директор ОсОО "Эко Пассажирские перевозки" К. Усубаматов.

Напомним, что 11 мая текущего года был подписан меморандум о сотрудничестве между мэрией Бишкек в лице управления городского транспорта (УГТ) и компанией "Эко Пассажирские Перевозки".

Согласно меморандуму компания "Эко Пассажирские Перевозки" обязуется в течение этого года поставить на маршруты не менее 350 экологичных автобусов японской марки ISUZU узбекского производства на газомоторном топливе. По условиям договора первая партия автобусов должна быть поставлена на маршрутные линии города до 1 июля 2021 года.