Сотрудничеством с Кыргызстаном заинтересовался крупнейший банк РФ

Кыргызстан может наладить сотрудничество с крупнейшим частным банком России – "Совкомбанком". Об этом шла речь в ходе состоявшейся в Санкт-Петербурге встречи заместителя председателя правления данного банка Алексея Панферова с членами делегации Кыргызстана.

Их диалог прошел на полях Петербургского международного экономического форума, работавшего в северной столице России. Собеседниками Панферова стали Чрезвычайный и Полномочный Посол КР в РФ Гульнара-Клара Самат и первый заместитель министра экономики и финансов КР Данияр Иманалиев.

Рассказывая о деятельности "Совкомбанка", Панферов в числе его преимуществ назвал, в том числе, применение специальной линейки беззалоговых кредитов, маржинальное кредитование, финансирование развития бизнеса, адресное проектное финансирование. Публичное акционерное общество (ПАО) "Совкомбанк" является крупнейшим универсальным банковским учреждением РФ, занимает 9-е место по размеру активов. В 2019 году банк первым в РФ стал участником инициативы ООН по ответственной финансовой деятельности. В 2020 году России включил "Совкомбанк" в перечень системно значимых банков (важнейшие финансовые институты, от которых зависит устойчивость всей банковской системы страны).

На переговорах, как сообщили в посольстве КР в РФ, затрагивались вопросы инвестиционной деятельности в Кыргызстане, а также ситуация вокруг рудника Кумтор. Речь шла о некоторых итогах работы Государственной комиссии по изучению деятельности золотодобывающего предприятия "Кумтор Голд Компани", о допущенных им нарушениях экологических требований и природоохранного законодательства.

Алексей Панферов свою очередь рассказал, что "Совкомбанк" проводит политику устойчивого развития с учётом социальных и экологических аспектов, участвует в финансовой инициативе Программы ООН по окружающей среде. А в наблюдательном совете банка сформирован Комитет по экологии, социальной ответственности и корпоративному управлению, одним из направлений работы которого является размещение "зелёных облигаций" крупных эмитентов.

Заместитель председателя правления "Совковмбанка" также проявил интерес к рассмотрению вопросов финансирования IT-стартапов в КР, к изучению возможностей поддержки в республике IT-специалистов и проектов.

В рамках участия в Петербургском международном экономическом форуме делегация Кыргызстана помимо сессий по тематике развития агломераций приняла участие и в его центральном мероприятии - пленарном заседании с участием президента РФ Владимира Путина.