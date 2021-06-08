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Бишкекский спортсмен на соревнованиях по бегу в Турции установил рекорд

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- Оксана Гут
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Бишкекский спортсмен установил рекорд

Воспитанник Специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва имени С. Джуманазарова Первомайского района Нурсултан Кенешбеков на международных соревнованиях по бегу в Турции установил рекорд Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс- служба мэрии Бишкека.

Кенешбеков также стал чемпионом. Его результаты 8.04,52 на дистанции 3 тысячи метров.

В беге на 5 тысяч метров показал результат 13.52,68 и стал вторым в данной дистанции.

Поздравляем Нурсултана Кенешбекова и желаем дальнейших побед!


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URL: https://www.vb.kg/401950
Теги:
мэрия, рекорд, спорт, турнир, Турция, Бишкек, Кыргызстан
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