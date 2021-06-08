Бишкекский спортсмен на соревнованиях по бегу в Турции установил рекорд

Бишкекский спортсмен установил рекорд
Воспитанник Специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва имени С. Джуманазарова Первомайского района Нурсултан Кенешбеков на международных соревнованиях по бегу в Турции установил рекорд Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс- служба мэрии Бишкека.
Кенешбеков также стал чемпионом. Его результаты 8.04,52 на дистанции 3 тысячи метров.
В беге на 5 тысяч метров показал результат 13.52,68 и стал вторым в данной дистанции.
Поздравляем Нурсултана Кенешбекова и желаем дальнейших побед!