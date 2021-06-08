У РК нет намерения содействовать развитию приграничных споров между КР и РТ

У Казахстана нет намерения содействовать развитию приграничных споров между Кыргызстаном и Таджикистаном. Об сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на Министерство обороны РК.

Так в Минобороне Казахстана объяснили в связи с чем будет оказана военно-техническая помощь обеим странам.

По данным ведомства, в декабре 2019 года Минобороны Таджикистана обратилось к казахстанской стороне за военно-технической помощью в связи с осложнением обстановки в районе таджикско-афганской границы. Было разработано межправительственное соглашение об оказании безвозмездной военно-технической помощи, подписанное 17 апреля 2021 года.

В министерстве напомнили, что аналогичное соглашение 2 марта было подписано и с Кыргызстаном.

"То есть данные соглашения с Кыргызстаном и Таджикистаном подписаны до обострения приграничных споров между этими странами. В настоящее время ведется работа по ратификации подписанных соглашений. Оказание военно-технической помощи данным странам не имеет намерения содействовать развитию приграничных споров между Кыргызстаном и Таджикистаном. Данные соглашения подписаны в свете планируемого вывода из Афганистана военного контингента стран международной коалиции.

Кроме того, поставка Кыргызстану и Таджикистану военно-технического имущества будет проводиться только после достижения ими договоренностей об урегулировании имеющихся противоречий и нормализации ситуации", - передаем СМИ заявление Министерства обороны Казахстана.

В ведомстве подчеркнули, что согласно договору о коллективной безопасности, участниками которого являются Кыргызстан и Таджикистан, страны ОДКБ обязаны воздерживаться от применения силы или угроз в отношении друг друга. В этой связи военно-техническая помощь не должна быть использована ими в решении приграничных споров.