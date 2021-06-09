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Депутат из Баткена наладил канал сбыта и переправки наркотиков из РТ в РУз

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- Оксана Гут
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Пресечена деятельность международной наркогруппировки с изъятием более 50 кг наркотических средств и 250 тысяч долларов США. Об сообщила пресс-служба ГКНБ КР.

ГКНБ КР в ходе плановой работы по противодействию незаконному обороту наркотиков была выявлена и пресечена деятельность международной организованной

преступной наркогруппировки, организовавшей международный наркоканал по маршруту "Таджикистан- Кыргызстан-Узбекистан".

Установлено, что организатором указанной ОПНГ наряду с таджикскими наркодельцами является депутат местного кенеша

Кадамжайского района Баткенской области "О.М.Б.", который наладил канал сбыта и переправки наркотических средств из Республики Таджикистан на территорию Республики Узбекистан через территорию Республики Кыргызстан.

7 июня 2021 года в ходе проведенной спецоперации в г.Кадамжай Баткенской области "О.М.Б." был задержан при попытке сбыта очередной партии наркотических средств с целью дальнейшей переправки на

территорию РУ. В ходе обысковых мероприятий автомашины и по местам жительств "О.М.Б." и его брата были обнаружены и изъяты 37,5 кг

марихуаны, 9 кг опия сырца, 4 кг гашиша, гладкоствольное оружие (без разрешительных документов), 232 тысячи долларов США, 42

миллиона 299 тысяч 500 узбекских сумов и 106 тысяч сомов.

В рамках досудебного производства в порядке ст.98 УПК КР по подозрению в совершении преступления по ст.297 УК КР водворены в ИВС

ОВД г.Баткен граждане КР "О.М.Б.", "О.К.М." и "О.К.А."

В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению организаторов данного наркоканала из числа граждан Таджикистана.


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URL: https://www.vb.kg/401973
Теги:
Баткенская область, ГКНБ, задержание, наркотики, Кыргызстан, наркотрафик
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