Депутат из Баткена наладил канал сбыта и переправки наркотиков из РТ в РУз

Пресечена деятельность международной наркогруппировки с изъятием более 50 кг наркотических средств и 250 тысяч долларов США. Об сообщила пресс-служба ГКНБ КР.
ГКНБ КР в ходе плановой работы по противодействию незаконному обороту наркотиков была выявлена и пресечена деятельность международной организованной
преступной наркогруппировки, организовавшей международный наркоканал по маршруту "Таджикистан- Кыргызстан-Узбекистан".
Установлено, что организатором указанной ОПНГ наряду с таджикскими наркодельцами является депутат местного кенеша
Кадамжайского района Баткенской области "О.М.Б.", который наладил канал сбыта и переправки наркотических средств из Республики Таджикистан на территорию Республики Узбекистан через территорию Республики Кыргызстан.
7 июня 2021 года в ходе проведенной спецоперации в г.Кадамжай Баткенской области "О.М.Б." был задержан при попытке сбыта очередной партии наркотических средств с целью дальнейшей переправки на
территорию РУ. В ходе обысковых мероприятий автомашины и по местам жительств "О.М.Б." и его брата были обнаружены и изъяты 37,5 кг
марихуаны, 9 кг опия сырца, 4 кг гашиша, гладкоствольное оружие (без разрешительных документов), 232 тысячи долларов США, 42
миллиона 299 тысяч 500 узбекских сумов и 106 тысяч сомов.
В рамках досудебного производства в порядке ст.98 УПК КР по подозрению в совершении преступления по ст.297 УК КР водворены в ИВС
ОВД г.Баткен граждане КР "О.М.Б.", "О.К.М." и "О.К.А."
В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению организаторов данного наркоканала из числа граждан Таджикистана.