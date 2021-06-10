Пора на Иссык-Куль! С 18 июня начнет курсировать поезд Бишкек-Балыкчы

С 18 июня начнет курсировать сезонный поезд Бишкек-Балыкчы. Об этом сообщает пресс-служба ГП "НК "Кыргыз темир жолу".

Поезд отправляется со станции "Бишкек-1" в 7 утра, прибывает на станцию "Рыбачье" в 11 часов 59 минут. Обратно отправляется от станции "Рыбачье" в эти же сутки в 17 часов 15 минут и прибывает на станцию "Бишкек-1" в 22 часа 03 минуты. Время местное. Курсировать будет с пятницы по воскресенье.

Стоимость проезда от станции "Бишкек-1" до станции "Рыбачье":

для детей до 5 лет – бесплатно (из расчета один ребенок на одного взрослого пассажира),

с 5 до 10 лет – 34 сома,

с 10 лет и старше – 69 сом.

"В целях соблюдения противоковидных ограничений, посадка и проезд пассажиров допускается только в масках и желательно в перчатках. Передвижение пассажиров между вагонами в составе поезда запрещено", - говорится в сообщении.

Дополнительную информацию можно узнать по телефонным номерам: +996(312)92-68-40, +996(312)92-68-54.