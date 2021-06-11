Минсельхоз КР о засухе: У нас есть четкие планы. Нам всем надо сплотиться

Нам всем надо сплотиться и выйти совместно из этого трудного положения. Такова позиция Минсельхоза КР относительно дефицита поливной воды в Чуйской области. Озвучил ее заместитель министра сельского, водного хозяйства и развития регионов Ильич Марсбек уулу на пресс-конференции 11 июня.

По его словам, в этом году не только в Кыргызстане наблюдается засуха, маловодье, но и во всем мире.

"Мы наблюдаем из СМИ, что, к примеру, в соседних странах из-за нехватки корма погибают сельхоз животные. Мы это все видим. Новая команда Минсельхоза работает всего несколько месяцев. И с самого начала мы предпринимаем меры. Мы провели переговоры с соседними государствами, договорились с КНР о поставках порядка 40 тыс тонн муки, 20 тыс тонн сахара и 20 тыс тонн растительного масла. С Казахстана поступила первая партия с 20 тыс тонн пшеничной муки в Фонд госматрезервов.

К нам обратилась Ассоциации птицеводов с проблемой о нехватке кормов. Мы в ближайшие дни разбронируем порядка 4 тысяч тонн пшеницы для поддержки птицеводческой отрасли", - рассказал Марсбек уулу.

Он заявил, что у Минсельхозе есть четкий план действий.

"У нас есть четкие планы. К сожалению год трудный, пик маловодья за последние 10 лет. Есть конкретные планы по минимизации ущерба в сельскохозяйственной отрасли. Во всех областях работают местные штабы, туда включены местные органы власти, представители ассоциаций, наши региональные представители. Их деятельность координируется министерством, а именно замминистра, курирующим водные вопросы, и самим министром. Наша позиция такая - нам всем надо сплотиться и выйти совместно из этого трудного положения", - заключил замглавы ведомства.