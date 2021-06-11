Куда поступать? И на кого? Советы для абитуриентов 2021 года (видео)

Куда поступать? И на кого? Этими двумя вопросами сейчас задаются все абитуриенты Кыргызстана. За последние два года, все перешли от офлайн к онлайн-формату, род занятости некоторых людей пережил тяжелейший кризис, что заставляет задуматься. Тем самым пандемия изменила рейтинги профессий. Все, что касается онлайна и, соответственно, IT в широком плане растет. И в этом году, абитуриенты будут поступать в вузы дистанционно, на основе результатов общереспубликанского тестирования. Министерство образования для этого разработало специальную платформу. Между тем, эксперты делятся своими рекомендациями и советами.

Источник: ru.pyramida.kg