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Куда поступать? И на кого? Советы для абитуриентов 2021 года (видео)

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Куда поступать? И на кого? Этими двумя вопросами сейчас задаются все абитуриенты Кыргызстана. За последние два года, все перешли от офлайн к онлайн-формату, род занятости некоторых людей пережил тяжелейший кризис, что заставляет задуматься. Тем самым пандемия изменила рейтинги профессий. Все, что касается онлайна и, соответственно, IT в широком плане растет. И в этом году, абитуриенты будут поступать в вузы дистанционно, на основе результатов общереспубликанского тестирования. Министерство образования для этого разработало специальную платформу. Между тем, эксперты делятся своими рекомендациями и советами.

Источник: ru.pyramida.kg


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URL: https://www.vb.kg/402082
Теги:
абитуриент, Кыргызстан
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