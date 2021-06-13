Коронавирус вернулся в Таджикистан, но Минздрав категорически отрицает

В последние две недели пользователи соцсетей заговорили о возвращении коронавирусной инфекции в Таджикистан, однако Минздрав страны ежедневно публикует информацию, в которой указывает, что этого вируса в стране нет.

Корреспонденты "Азия-Плюс" поговорили с сотрудниками лабораторий и врачами. Конечно, анонимно, потому вслух о коронавирусе в Таджикистане говорить не принято.

О том, что в разных лабораториях страны ежедневно обнаруживают несколько случаев коронавирусной инфекции, "Азия-Плюс" сообщили сразу несколько источников.

"В нашей лаборатории ежедневно тестирование на коронавирус проходит огромное число людей. Последние две недели ежедневно мы обнаруживаем определённое количество заражённых. Например, 8 июня только в Душанбе коронавирус был выявлен при тесте около 100 человек", - сообщил источник в частной лаборатории "Диамед", в которой сдает ПЦР-тесты большая часть населения.

Источник "Азия-Плюс" в другой частной лаборатории тоже подтвердил, что обнаруживают случаи коронавирусной инфекции.

По его словам, все лаборатории страны ежедневно отправляют отчёты в Минздрав и сразу ставят в известность, как только обнаруживают COVID-19.

Однако в государственной лаборатории при СЭС Минздрава "Азия-Плюс" сообщили, что у них не было ни одного положительного результата анализа на коронавирус с начала года. Там назвали не соответствующими действительности слухи об обнаружении его и в других лабораториях.

"Слухи о том, что в один день обнаружили коронавирус у 100 человек, не соответствует действительности. Если бы это было так, все больницы бы заполнились", - сказали в лаборатории СЭС.

Больные на "1-ом Советском"

Источники в лаборатории сообщили, что основную часть больных с подозрением на коронавирусную инфекцию в Душанбе госпитализируют в Городской центр здоровья №1 (1-й Советский). Это подтвердил и врач этой больницы.

"Больным с лёгкой формой заболевания назначают лечение и отправляют домой. Людей с более выраженными симптомами госпитализируют в терапевтическое отделение больницы. Если их состояние ухудшается, их переводят в реанимацию", - сообщил врач этой больницы.

Источник отметил, что ничего не знает о количестве больных, но в последние дни – почти каждый день в реанимацию с коронавирусом госпитализируют до трёх человек. По его словам, также некоторые больные госпитализированы в Городскую клиническую больницу №5 (Медгородок).

В Согде спокойно?

По данным наших источников, больные с подозрением на коронавирус есть и в городе Худжанд, однако в инфекционной больнице города отрицают это.

"В настоящее время эпидемиологическая ситуация в области спокойная. Ни один пациент не госпитализирован с симптомами коронавируса", - сообщил "Азия-Плюс" главврач Худжандской инфекционной больницы Рустам Буриев.

Он также посоветовал обратиться в областное Управление здравоохранения, но туда мы не дозвонились – там не отвечали на звонки в течение трёх дней…

Между тем, о том, что коронавирус в области есть, говорили ещё 19 мая, когда появилась информация, что иностранец сдал тест на коронавирус в одной из местных лабораторий и его результат оказался положительным.

Директор лаборатории "Лукмани Хаким" Акбархон Самадзода, проводившей тест, подтвердил это "Азия-Плюс". Но Рустам Буриев, главный врач Худжандской инфекционной больницы, где проходил лечение гражданин Йемена, сказал тогда, что у него "нет симптомов коронавируса".

В Минздраве страны тогда тоже отрицали обнаружение инфекции в Худжанде. На следующий день министр здравоохранения Таджикистана в коротком интервью "Азия-Плюс" официально заявил, что "в стране нет ни одного заболевания COVID-19".

На фоне этих сообщений об изменении эпидемиологической ситуации в Худжанде, уволили главу Согдийской СЭС Абдумавлона Абдуллозода. Связаны ли эти случаи между собой, неизвестно.

Минздрав категоричен

В Минздраве вчера, 11 июня, "Азия-Плюс" категорически отрицали наличие коронавируса в стране и назвали слухи и сообщения об этом лишь слухами.

"Эти сообщения не соответствуют действительности. Если бы было так, в Штабе рассмотрели бы их. А также в случае обнаружения сообщили бы общественности официально. Иногда есть случаи с похожими симптомами – температура, кашель или симптомы пневмонии, но нет ни одного положительного результата теста", - сообщил "Азия-Плюс" пресс-секретарь Минздрава Эмомали Мирзоев.

По его словам, эпидемиологическая ситуация в стране находится под личным контролем министра здравоохранения, он два раза в день проводит видеоконференцию с главврачами и другими ответственными лицами по всей стране.

По его словам, продолжается дворовый обход по всей стране и людей с симптомами берут под наблюдение.

"Если у "подозреваемого" наблюдается температура и сухой кашель, у него берут анализы. В большинстве случаев выясняется, что это сезонное заболевание и никакого отношения к коронавирусу не имеет", - добавил Мирзоев.

Он уточнил, что чаще всего повышенная температура и случаи пневмонии наблюдаются у детей и подростков и это связано с употреблением холодных напитков или купанием в холодной воде.

По словам пресс-секретаря власти предпринимают все меры для предотвращения повторного завоза коронавируса в страну.

"В связи с эпидемиологической ситуацией в других странах и в регионе, Республиканский штаб, Минздрав и власти страны делают всё, чтобы предотвратить повторный завоз коронавируса в нашу страну. Все прибывшие в Таджикистан допускаются в страну только при наличии отрицательного теста на коронавирус. Также пассажиров из ряда стран с неблагоприятной ситуацией, например, Турции и Индии, берут под особый контроль. Их регистрируют в поликлиниках, и семейные врачи наблюдают за ними, чтобы они соблюдали карантин и не посещали многолюдные места. Спустя некоторое время они сдают повторный тест и только после получения отрицательного теста с них снимаются все ограничения", - уверяет Эмомали Мирзоев.

…В прошлом году, несмотря на массовые сообщения пользователей соцсетей о загадочных случаях госпитализации и смертях жителей, власти признали наличие коронавируса в стране лишь накануне приезда в Таджикистан миссии Всемирной организации здравоохранения – в самом конце апреля.