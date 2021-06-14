На выборах в горкенеши Бишкека, Оша, Токмока будут участвовать 25 партий

На выборах в депутаты городских кенешей Бишкека, Оша и Токмока намерены принять участие 25 партий. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Накануне, 13 июня, согласно Календарному плану завершился этап выдвижения списков кандидатов от политических партий для участия на повторных выборах депутатов Бишкекского, Ошского и Токмокского городских кенешей.

В Бишкекскую территориальную избирательную комиссию списки кандидатов на регистрацию подали 17 партий:

Политическая партия "Ата-Журт Кыргызстан"; Политическая партия "Эмгек"; Политическая партия Демократическая партия "Туран"; Политическая партия "Келечек-Будущее"; Политическая партия "Реформа"; Политическая партия "Онугуу-Прогресс"; Политическая партия "Биздин Кыргызстан"; Политическая партия "Биздин Эл"; Политическая партия Демократическая партия "Столица"; Политическая партия "Замандаш"; Политическая партия "Ынтымак"; Политическая партия "Социально-политическая партия" "Сила в единстве"; Политическая партия мигрантов, застройщиков и центра аграрной реформы "Жаны-Мезгил"; Политическая партия "Социал-демократы"; Политическая партия "Ишеним"; Политическая партия "Улуу-Журт"; Политическая партия "Партия Зеленых Кыргызстана".

В Ошскую территориальную избирательную комиссию списки кандидатов на регистрацию подали 9 политических партий:

Политическая партия "Ынтымак"; Политическая партия "Улуу Журт"; Политическая партия "Бир бол"; Политическая партия "Биздин Кыргызстан"; Политическая партия "Бутун Кыргызстан"; Политическая партия "Ата-Журт Кыргызстан"; Политическая партия "Улуттар биримдиги"; Политическая партия "Келечек-Будущее"; Политическая партия "Нур".

В Токмокскую территориальную избирательную комиссию списки кандидатов на регистрацию подали 6 политических партий:

Политическая партия "Эл биримдиги"; Политическая партия "Бирге-Вместе"; Политическая партия "Эмгек"; Политическая партия "Патриот ынтымагы"; Политическая партия "Асыл Мурас жаштары"; Политическая партия "Ата-Журт Кыргызстан";

Всего на повторных выборах намерены принять участие 25 политических партий.

Политическая партия "Ата-Журт Кыргызстан" намерена принять участие на выборах в трех городах.

В двух городах выдвинули списки кандидатов 5 партий ("Келечек-Будущее", "Биздин Кыргызстан", "Ынтымак", "Улуу-Журт", "Эмгек").

Другие партии подали списки кандидатов в один из городов:

"Онугуу-Прогресс", "Социал-демократы", "Замандаш", ПП мигрантов, застройщиков и центра аграрной реформы "Жаны-Мезгил", "Биздин эл", Демократическая партия "Туран", "Партия Зеленых Кыргызстана", Социально-политическая партия "Сила в единстве", "Реформа", Демократическая партия "Столица", "Ишеним", "Бир бол"; "Бутун Кыргызстан"; "Улуттар биримдиги", "Эл биримдиги", "Асыл Мурас жаштар", "Бирге-Вместе", "Патриот ынтымагы", "Нур".

В соответствии с частью 4 статьи 53 Закона КР "О выборах депутатов местных кенешей" соответствующая территориальная избирательная комиссия в течение 10 календарных дней со дня принятия документов проверяет соответствие порядка выдвижения списка кандидатов требованиям закона и принимает решение о регистрации списка кандидатов либо выносит мотивированное решение об отказе в этом. Указанная проверка осуществляется, в том числе с применением системы электронного межведомственного взаимодействия "Тундук".

При этом если избирательная комиссия обнаружила несоответствия в документах, которые являются препятствием для регистрации списка кандидатов, в течение 24 часов после получения документов избирательная комиссия обязана уведомить политическую партию о данных несоответствиях. Политическая партия вправе в течение 48 часов с момента получения уведомления внести необходимые изменения и представить исправленные документы в соответствующую территориальную избирательную комиссию.