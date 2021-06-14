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На выборах в горкенеши Бишкека, Оша, Токмока будут участвовать 25 партий

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- Оксана Гут
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На выборах в депутаты городских кенешей Бишкека, Оша и Токмока намерены принять участие 25 партий. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Накануне, 13 июня, согласно Календарному плану завершился этап выдвижения списков кандидатов от политических партий для участия на повторных выборах депутатов Бишкекского, Ошского и Токмокского городских кенешей.

В Бишкекскую территориальную избирательную комиссию списки кандидатов на регистрацию подали 17 партий:

  1. Политическая партия "Ата-Журт Кыргызстан";
  2. Политическая партия "Эмгек";
  3. Политическая партия Демократическая партия "Туран";
  4. Политическая партия "Келечек-Будущее";
  5. Политическая партия "Реформа";
  6. Политическая партия "Онугуу-Прогресс";
  7. Политическая партия "Биздин Кыргызстан";
  8. Политическая партия "Биздин Эл";
  9. Политическая партия Демократическая партия "Столица";
  10. Политическая партия "Замандаш";
  11. Политическая партия "Ынтымак";
  12. Политическая партия "Социально-политическая партия" "Сила в единстве";
  13. Политическая партия мигрантов, застройщиков и центра аграрной реформы "Жаны-Мезгил";
  14. Политическая партия "Социал-демократы";
  15. Политическая партия "Ишеним";
  16. Политическая партия "Улуу-Журт";
  17. Политическая партия "Партия Зеленых Кыргызстана".

В Ошскую территориальную избирательную комиссию списки кандидатов на регистрацию подали 9 политических партий:

  1. Политическая партия "Ынтымак";
  2. Политическая партия "Улуу Журт";
  3. Политическая партия "Бир бол";
  4. Политическая партия "Биздин Кыргызстан";
  5. Политическая партия "Бутун Кыргызстан";
  6. Политическая партия "Ата-Журт Кыргызстан";
  7. Политическая партия "Улуттар биримдиги";
  8. Политическая партия "Келечек-Будущее";
  9. Политическая партия "Нур".

В Токмокскую территориальную избирательную комиссию списки кандидатов на регистрацию подали 6 политических партий:

  1. Политическая партия "Эл биримдиги";
  2. Политическая партия "Бирге-Вместе";
  3. Политическая партия "Эмгек";
  4. Политическая партия "Патриот ынтымагы";
  5. Политическая партия "Асыл Мурас жаштары";
  6. Политическая партия "Ата-Журт Кыргызстан";

Всего на повторных выборах намерены принять участие 25 политических партий.

Политическая партия "Ата-Журт Кыргызстан" намерена принять участие на выборах в трех городах.

В двух городах выдвинули списки кандидатов 5 партий ("Келечек-Будущее", "Биздин Кыргызстан", "Ынтымак", "Улуу-Журт", "Эмгек").

Другие партии подали списки кандидатов в один из городов:

"Онугуу-Прогресс", "Социал-демократы", "Замандаш", ПП мигрантов, застройщиков и центра аграрной реформы "Жаны-Мезгил", "Биздин эл", Демократическая партия "Туран", "Партия Зеленых Кыргызстана", Социально-политическая партия "Сила в единстве", "Реформа", Демократическая партия "Столица", "Ишеним", "Бир бол"; "Бутун Кыргызстан"; "Улуттар биримдиги", "Эл биримдиги", "Асыл Мурас жаштар", "Бирге-Вместе", "Патриот ынтымагы", "Нур".

В соответствии с частью 4 статьи 53 Закона КР "О выборах депутатов местных кенешей" соответствующая территориальная избирательная комиссия в течение 10 календарных дней со дня принятия документов проверяет соответствие порядка выдвижения списка кандидатов требованиям закона и принимает решение о регистрации списка кандидатов либо выносит мотивированное решение об отказе в этом. Указанная проверка осуществляется, в том числе с применением системы электронного межведомственного взаимодействия "Тундук".

При этом если избирательная комиссия обнаружила несоответствия в документах, которые являются препятствием для регистрации списка кандидатов, в течение 24 часов после получения документов избирательная комиссия обязана уведомить политическую партию о данных несоответствиях. Политическая партия вправе в течение 48 часов с момента получения уведомления внести необходимые изменения и представить исправленные документы в соответствующую территориальную избирательную комиссию.


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URL: https://www.vb.kg/402131
Теги:
Бишкекский горкенеш, ЦИК, выборы, Ош, Токмак, Кыргызстан, Депутат
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