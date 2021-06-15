Развитие финтеха в КР: Кому выгоден опасный для страны законопроект?

Депутат Жогорку Кенеша от СДПК Самат Ибраев предложил открывать счета финтех-компаний в Национальном банке КР. Об этом говорится в справке-обосновании к инициированному им законопроекту "О Национальном банке Кыргызской Республики, банках и банковской деятельности".

Также предлагается доверительное хранение золота финтех-компаний в хранилище Национального банка КР и использование золота для сбережений.

Прежде всего, надо понять, что такое финтех? Финансовые технологии или финтех – это технологии, которые помогают финансовым службам и компаниям управлять финансовыми аспектами бизнеса. Наиболее перспективными финансовыми технологиями являются: технологии больших данных и анализ данных, мобильные технологии, искусственный интеллект, роботизация, биометрия, распределенные реестры, облачные технологии.

Казалось бы, шаг вперед налицо. Почему же с депутатом категорически не согласен Национальный банк республики, который, к слову, Самат Ибраев, вообще предложил закрыть за ненадобностью.

И зачем депутату закон по финтехнологиям, если с 2019 года Нацбанк КР реализует цифровую трансформацию банковских услуг, а с 2020 года - "Концепцию развития цифровых платежных технологий в Кыргызской Республике на 2020-2022 годы", которая предполагают внедрение множества новых цифровых технологий и их регулирование?

Начнем с открытия корреспондентских счетов финтех-компаний в Национальном банке КР.

Самая сильная сторона коммерческих банков и платежных сервисов на сегодняшний день – грамотно построенная корреспондентская сеть. Считается моветоном проводить платежи более чем за 24 часа, в какую бы страну вы не отправляли деньги.

Для новых финтех компаний подобная оперативность и цена транзакций является наибольшим конкурентным преимуществом. Трудность заключается в том, что большинство банков мира откажутся открывать корсчета для новых и никому неизвестных финтех компаний или банковских стартапов. Особенно, если стартап зарегистрирован в одной из оффшорных стран.

Кроме того, большинство финтех-компаний занимается платежами третьих лиц, а это большой риск для банков. Для серьезного банка важнее противодействовать отмыванию денежных средств, то есть соответствовать требованиям AML, чем получить прибыль.

Крупные международные банки обычно смотрят на специфические обстоятельства предполагаемой деятельности клиента, тип проводимых ими транзакций, объемы, страну происхождения активов и назначения транзакций. Это объясняется страхом столкнуться с так называемыми "банками-оболочками", которые существуют для "отмывания" криминальных и коррупционных активов. Поэтому они неохотно открывают корреспондентские счета платежным сервисам, в том числе и финтех-компаниям.

Ведь даже если банк смог открыть счета в банках-корреспондентах, он будет сталкиваться с постоянными угрозами мошеннических транзакций, заморозки своих корсчетов в других банках, вести борьбу за сохранение своих банковских отношений с другими участниками клиринга.

Представьте, что станет известно, как Национальный банк суверенного государства открывает счета компаниям, которым отказали везде из-за несоответствия требованиям по отмыванию средств. Как, думаете, это отразится на имидже всего государства? И как это отразится на нашей экономике, если целая страна будет изгоем в международных финансовых и платежных системах?

Что касается доверительного хранения золота финтех-компаний, то, согласно международным стандартам, тут должны быть иные, более жесткие требования к системе безопасности и контроля. Иными словами, для предоставления услуг доверительного хранения ценностей хранилище должно быть класса Форт-Нокс.

Не только Кыргызстан, но и многие развитые страны мира не могут себе позволить строительство, а также содержание подобного хранилища с соответствующей системой безопасности и контроля. И опять же вопросы соответствия требованиям по AML деятельности финтех-компаний, чье золото собираются хранить в Национальном банке.

Перейдем к вопросу использования золота для сбережений

В 2020 году экономический кризис, вызванный пандемией COVID-19, перевел золото в категорию главных инвестиционных активов. Центральные банки мира и просто крупные банки активизировали свои покупки золота на фоне роста рисков и снижения процентных ставок как в развитых, так и в развивающихся странах. В последние годы это способствовало переоценке резервов, однако в случае падения цен возникнет угроза двойного удара – и по поступлениям, и по резервам.

Добыча золота стабильно растет, а спрос на него из постоянных источников достиг пика еще 20 лет назад, более того, производство золота намного превышает постоянный спрос при существующих ценах. Например, в 2000–2011 годах при росте цен на золото не было увеличения постоянного спроса, наоборот, спрос снизился.

Переменный (инвестиционный) спрос толкал вверх цены на золото, особенно с 2006 года, и именно благодаря ему цена на золото держится высоко и сейчас. Изменение политики центральных банков на более жесткую, может привести к тому, что цена на золото существенно упадет. Если это случится, что будет с пенсионными накоплениями и сбережениями социально уязвимых слоев населения?

Именно поэтому председатель Национального банка и опытный финансист Толкунбек Абдыгулов выступил против популистских предложений Самата Ибраева, к слову, "инженера-строителя" по первой специальности, президента Федерации фехтования.

Кстати, в своем противодействии глава Нацбанка не одинок. Активистка Токтайым Уметалиева при рассмотрение законопроекта напрямую спросила парламентария, зачем он лоббирует невыгодный для страны законопроект. Более того, законопроект, который продвигал его сын Данияр Ибраев,обвиняемый в мошенничестве на сумму в полмиллиарда сомов и которого должны экстрадировать в Кыргызстан из Болгарии.