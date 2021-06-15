Морковь дороже доллара! Соцсети Кыргызстана о подорожании оранжевого овоща

Морковь дороже доллара! Со вчерашнего дня соцсети Кыргызстана бурно обсуждают резкое подорожание оранжевого овоща - моркови. В бишкекских супермаркетах ее цена за килограмм, при чем отечественного производства, варьируется от 95 до 105 сомов.

Рядовые пользователи сетуют "как дальше жить?", "такого еще никогда не было" и "чем занимается госагентство антимонополии?". А активисты Кырнета активно создают и делятся мемами на эту тему. Редакция собрала небольшую подборку таких картинок, справедливо высмеивающих сложившуюся цену на "золотой" овощь и осуждающих бездействие госорганов в обеспечении продовольственной безопасности.

К слову, Госагентство антимонопольного регулирования сейчас целиком и полностью занято "сдерживанием" цен на сахар и растительное масло. А на сайте ведомства от 9 июня значится информация, что средняя рыночная цена по республике за килограмм морковки составляет не более 50 сомов. Актуальных данных нет. Пока уполномоченные органы молчат, почитаем, что пишет народ:

И для информации

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