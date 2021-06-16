Евро-2020: Три рекорда Роналду и уверенная победа главных фаворитов турнира

Группа F Венгрия - Португалия - 0:3 (0:0) Голы: Рафаэл Геррейру, 84 (0:1). Криштиану Роналду, 87 - с пенальти (0:2). Криштиану Роналду, 90+2 (0:3). Венгрия: Гулачи, Орбан, Ловренчич, Фиола (К.Варга, 88), Ботка, Ат.Солои, Надь (Р.Варга, 90+5), Кляйнхайслер (Шигер, 78), Шафер (Него, 65), А.Солои, Шоллои (Шен, 77). Португалия: Руй Патрисиу, Пепе, Рафаэл Геррейру, Семеду, Рубен Диаш, Данилу Перрейра, Бруну Фернандеш (Жоау Моутинью, 89), Виллиам Карвалью (Ренату Санчеш, 81), Бернарду Силва (Рафа Силва, 71), Криштиану Роналду, Жота (Андре Силва, 81). Предупреждения: Рубен Диаш, 38. Него, 80. Орбан, 86. Судьи: Джюнейт Чакыр. Бахаттин Дуран, Тарик Онгун (все - Турция). 15 июня. Будапешт. Стадион "Пушкаш Арена". 55 662 зрителя.

36-летний Криштиану Роналду установил в этом матче три рекорда. Теперь великий португалец самый результативный форвард, чемпион по количеству сыгранных матчей в финальных стадиях Чемпионатов Европы, и рекордсмен по количеству европейских турниров в которых он принял участие. Кроме этого, Криш был признан лучшим футболистом встречи. Португальский нападающий оформил дубль, а его сборная победила 3:0

Группа F Франция - Германия - 1:0 (1:0) Гол: Хуммельс, 20 - автогол. Франция: Ллорис, Павар, Кимпембе, Варан, Эрнандез, Погба, Канте, Гризманн, Рабьо (Дембеле, 90+4), Бензема (Толиссо, 89), Мбаппе. Германия: Нойер, Рюдигер, Хуммельс, Гинтер (Эмре Джан, 88), Киммих, Гюндоган, Кроос, Гозенс (Фолланд, 88), Хаверц (Сане, 74), Мюллер, Гнабри (Вернер, 74). Предупреждение: Киммих, 7. Судьи: Дель Серро Гранде. Алонсо, Юсте Хименес (все - Испания). ВАР: Мартинес Мунуэра. Приэто Лопес де Сераин, Санчес Мартинес, Эрнандес-Эрнандес (все - Испания). 15 июня. Мюнхен. Стадион "Алльянц Арена". 13000 зрителей.

Франция подтвердила свой статус главных фаворитов Евро - 2020. А Бундестим впервые уступили в стартовом матче Чемпионатов Европы. Единственный гол был забит на 20-й минуте, Матс Хуммельс срезал мяч в собственные ворота. На 85-й минуте мяч еще раз влетел в сетку ворот немецкой сборной, но гол Карима Бенеземы был отменен командой ВАР. В целом, не включая полных оборотов французская сборная уверенно обыграла соперников. Лучшим футболистом матча признан Поль Погба.