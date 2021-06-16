Погода
$ 84.32 - 84.72
€ 101.77 - 103.17

Авто разорвало на две части. На Иссык-Куле в страшном ДТП погибли двое

132  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

На Иссык-Куле в страшном ДТП погибли двое человек.

Смертельная авария, по данным МЧС, произошла на 187 км автодороги Балыкчы-Ананьево-Каракол в Тюпском районе. Водитель машины Subaru Legacy b4 не справился с управлением и перевернулся.

Судя по фото, предоставленным пресс-службой ведомства, автомобиль сначала влетел в дерево, из-за чего его разорвало на две части.

В результате ДТП на месте погибли 2 человека ( Р.К. 1992 г.р. и К. у Б 2002 г.р.). А также один человек (К.А. 2002 г.р) пострадал.

До приезда спасателей погибших забрали сотрудники МВД, пострадавшего доставили в больницу бригадой скорой помощи. На место были привлечены 4 спасателя.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/402247
Теги:
ДТП, Иссык-Кульская область, погибшие, Кыргызстан, пострадавшие, МЧС, УВД
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  