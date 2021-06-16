Авто разорвало на две части. На Иссык-Куле в страшном ДТП погибли двое

На Иссык-Куле в страшном ДТП погибли двое человек.

Смертельная авария, по данным МЧС, произошла на 187 км автодороги Балыкчы-Ананьево-Каракол в Тюпском районе. Водитель машины Subaru Legacy b4 не справился с управлением и перевернулся.

Судя по фото, предоставленным пресс-службой ведомства, автомобиль сначала влетел в дерево, из-за чего его разорвало на две части.

В результате ДТП на месте погибли 2 человека ( Р.К. 1992 г.р. и К. у Б 2002 г.р.). А также один человек (К.А. 2002 г.р) пострадал.

До приезда спасателей погибших забрали сотрудники МВД, пострадавшего доставили в больницу бригадой скорой помощи. На место были привлечены 4 спасателя.