Эстонская компания помогла тушить пожар на бишкекской свалки

В ночь с 15 на 16 июня 2021 года неизвестные лица совершили поджог на территории городской свалки, - сообщает пресс-служба мэрии.

Руководство муниципального предприятия "Бишкекский свалочный полигон" по данному факту с заявлением обратилось в правоохранительные органы.

А накануне в целях уменьшения задымления, руководителем предприятия Адилем Назаровым достигнута договоренность между директором филиала эстонской компании "Эхитус Раан и Тулберг" господином Яанусом Пэзтом о предоставлении компанией одного экскаватора и 3 дуппера (самосвала) для тушения очагов пожаров глиной. На территорию свалки было завезено 150 машин глины для тушения очагов возгорания. Со стороны предприятия будет осуществлено снабжение машин ГСМ.