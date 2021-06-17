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"Если люди и покидают КР, то делают это не из-за отношений между народами"

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- Виктория Гунгер
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Взаимопроникновение культур – великое дело. Мы познаем традиции друг друга, мы уважаем друг друга. Об этом на конференции "Русские в Кыргызстане. Дружба с многовековой историей" сообщил президент общественного объединения "Русский культурный центр "Гармония" Александр Степанюк.

По его словам, и даже если сегодня люди покидают Кыргызстан, то делают это по причине экономической неопределенности, но точно не из-за взаимоотношений между народами.

- Мои бабушка и дедушка переехали в Кыргызстан еще до революции 1917 года. И с тех пор моя семья здесь проживает. Огромная благодарность кыргызам, принявшим тогда переселенцев. Также радует тот факт, что кыргызы, которые уезжают в Россию, находят хорошее взаимопонимание на местах, - отметил Александр Степанюк.

Отметим, мероприятие организовано Фондом "Евразийцы - новая волна".


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URL: https://www.vb.kg/402304
Теги:
Русские в Киргизии, русский язык, Кыргызстан, кыргызско-российское сотрудничество
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