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Скидки до 100% на VIP-номера MegaCom в честь открытия офиса в ТЦ Tommi Mall

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Мобильный оператор MegaCom приготовил для абонентов очередной сюрприз. Мы объявляем о проведении акции в честь открытия нового Центра продаж и обслуживания компании в торгово-развлекательном центре Tommi Mall.

Не упустите возможность приобрести VIP-номера MegaCom категорий "Серебро", "Золото" и "Платина" со скидкой до 100%! Акция действует с 19 по 21 июня 2021 года.

Как воспользоваться скидкой в новом ЦПО MegaCom в Tommi Mall?

  1. Для получения 100% скидки (стоимость – 0 сомов) на номера категории "Серебро" абоненту достаточно подключить один из следующих 28-дневных пакетов тарифной линейки "Интернет": "Интернет Эконом", "Интернет Стандарт", "Интернет Безлимит", "Все Безлимитно".
  2. Скидка 100% (стоимость – 0 сомов) на "Золотые" номера доступна для абонентов, подключившихся к любому из 4-недельных пакетов "Интернет Безлимит" или "Все Безлимитно".
  3. Скидка 80% (стоимость – 1500 сомов) на номера категории "Платина 7500" действует при подключении к пакету "Все Безлимитно".

Подробнее о пакетах тарифного плана "Интернет" читайте на официальном сайте компании.

Подчеркните свою индивидуальность вместе с MegaCom!


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URL: https://www.vb.kg/402366
Теги:
#MegaCom, PR
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