Бишкек: ужасный и великий. Петр Ловыгин выпустил новое видео о нашем городе

Петр Ловыгин известен посетителям ютуба как автор видеосюжетов о путешествиях в разных странах. В фокус его видеокамеры попадает не шикарные виды из окна пятизвездочных отелей, а простая жизнь простых людей во всем её многогранном проявление. "Я уверен, что места, мною показанные в видео – как раз и есть настоящая, полноценная жизнь", - рассказывает о себе известный блогер.

Канал "Планетка" и его автор Петр Ловыгин отправляется в Кыргызстан. Это не первое посещение этой страны, потому Иссык-Куль вы в этой серии не увидите. Но мы охватим всевозможные аспекты жизни столицы Бишкек. Запредельное гостеприимство кыргызов и "синдром вахтера" у некоторых представителей нации. Серия нашпигована эмоциями и драйвом, - написано в описание к новому ролику.

А в своем фейсбуке Петр Ловыгин пишет про наш город так: "Тут орут на дпсников, устраивают грандиозные махачи возле ночных клубов, охранники одержимы "синдромом вахтера", к президенту страны можно зайти прямо с улицы, и здесь просто красивейшие женщины ... это блистательный город! Бишкек-Кишкек! Отправляемся в столицу Кыргызстана, где меня встречали как короля... Потому что даже для Средней Азии тут запредельное гостеприимство!"

"Синдром вахтера" появляется в его сюжете как описание людей, которые по неизвестной причине не разрешили ему продолжать съемку на рынке "Дордой", в кафе "где готовят самый вкусный уйгурский лагман", в двенадцатой школе.

В 45-и минутном видео автор успел показать, знаменитый "Дордой", местную "биржу труда", Ошский рынок, Супару, ночную жизнь в "Промзоне", и даже заснял настоящую и беспощадную бишкекскую драку. Блогер неоднократно подчеркивает гостеприимство наших людей. В общем получилась яркая и теплая зарисовка о нашем любимом городе.