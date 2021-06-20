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Китайский онлайн-маркет Shein, бьёт рекорды Amazon и обходит Zara и H&M

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- Ренат Кольцов
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Shein продаёт топы за пару долларов, при этом оценивается в $30 млрд и бьёт рекорды Amazon. Как благодаря налоговым послаблениям китайский бренд утроил продажи и обошел по продажам ведущие бренды.

С конца 2020-го приложение Amazon было самым скачиваемым в App Store и Google Play разделе "Покупки". Однако 17 мая 2021 года оно уступило первенство в обоих магазинах китайскому сервису Shein. Для компании, о которой за семь лет существования большинство американцев старше 30 лет даже не слышали, это достижение, пишет vc.ru.

Бренд популярен среди молодёжи, и тому, по мнению издания, две причины: магазин постоянно обновляет каталоги и устанавливает демократичные цены.

Недавно он выпустил сразу 6239 новых товаров за день, среди которых: топ с открытой спиной за $5, разноцветная пижама за $10 и обтягивающее платье с рукавами-бабочками за $22. А за примерно $150 в Shein можно купить около 35 купальников.

Такие низкие цены приносят менее обеспеченным покупателям ощущение свободы, а компании - прибыль, В 2019 году продажи магазина удвоились, а в 2020-м, во время пандемии, выросли более чем в три раза. Благодаря этому Shein стала крупнейшим интернет-магазином одежды в мире.

В январе 2021 года компания участвовала в торгах за британский бренд Topshop. И хотя в итоге его купил сервис Asos за примерно $411 млн, сама попытка - уже сигнал для конкурентов, считает проректор оксфордской бизнес-школы Джонатан Рейнольдс.

По словам Bloomberg, на рынке быстрой моды объёмом $36 млрд Shein обходит магазины Zara и сеть H&M.

Хотя Shein не указывает географическую принадлежность, своим успехом она обязана Китаю и недавним изменениям в его налоговой системе. В 2018 году, в ходе торговой войны с КНР, США повысила размер таможенных пошлин. Китай ответил резким сокращением налога на экспорт для компаний, которые продают товары напрямую потребителю - например, так работает Shein.

В США у компании тоже есть преимущество: с 2016 года американские власти перестали облагать налогом посылки стоимостью менее $800.

Благодаря этому продажи Shein почти удвоились в период с 2018 по 2019 год, а в 2020 году выросли на 250% в годовом исчислении - до $10 млрд. Поспособствовал росту и высокий спрос на онлайн-покупки в пандемию, заключает Bloomberg.


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URL: https://www.vb.kg/402446
Теги:
торговля, Интернет, Китай
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