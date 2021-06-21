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Фильмы "Шамбала" и "Жусуп Абдрахманов" поборются за призы на МКФ в Душанбе

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- Анастасия Карелина
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Кыргызские фильмы "Шамбала" и "Жусуп Абдрахманов" будут бороться за призы на Фестивале игровых и телевизионных фильмов государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. Смотр пройдет в Душанбе с 29 июня по 2 июля.

В фестивале примут участие 18 стран. Это восемь государств-членов ШОС, четыре государства-наблюдателя и шесть государств-партнеров по диалогу ШОС.

Как рассказала VB.KG киновед, член Международной федерации кинопрессы ФИПРЕССИ Гульбара Толомушова, в программу МКФ стран ШОС вошли 32 документальных и игровых картины. Эти фильмы были созданы в последние годы и отмечены на многих международных кинофорумах. В Таджикистане же они будут показаны впервые.

"Кыргызстан представят два фильма. В конкурсе игровых фильмов государств-членов и наблюдателей ШОС покажут картину Артыкпая Суюндукова "Шамбала". А в конкурсе телевизионных документальных фильмов будет демонстрироваться документальная полнометражная лента Эрнеста Абдыжапарова "Жусуп Абдрахманов", - пояснила Гульбара Толомушова.

Добавим, что МКФ в Душанбе проводится Государственным учреждением "Точикфилм". При нем создан оргкомитет, который осуществляет подготовительную работу по проведению международного кинофестиваля на достойном уровне. Сам смотр посвящен 20-летию создания ШОС, в которой в настоящий момент Республика Таджикистан является председателем.

Работы участников предстоит оценивать членам международного и национального жюри, чьи имена станут известны на днях. Это известные кинорежиссеры, продюсеры, киноведы.

Победители смотра получат кинопремию "Золотая ласточка" и дипломы.


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URL: https://www.vb.kg/402464
Теги:
кино, Таджикистан, фестиваль, ШОС
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