Пора выбраться из тени и заявить о себе. Гороскоп с 21 по 27 июня

Овен. Шаг за шагом начнут преодолеваться накопившиеся проблемы, и финансовое положение поправится. Вздохнув свободнее, вы сможете позволить себе общение с домочадцами, романтический отдых, уединившись с любимым человеком на природе. Возникшая гармония в отношениях поможет в решении давних семейных неурядиц, что снимет нервное напряжение и восстановит здоровье. Появится возможность выкроить время для лечебно–оздоровительных процедур и посещения спа–салона.

Телец. Идеи сослуживцев и друзей окажутся практичными. Выбрав из всего многообразия советов и рекомендаций наиболее ценные, вы примете решение, которое поможет преодолеть тупик в делах и отношениях. Поездок ожидается много, но удовольствие и практическую ценность принесут поездки на небольшие расстояния. Дальние поездки могут сорваться либо доставить немало хлопот и разочарований. Ради учебы покидать родной край не имеет смысла. Больше пользы принесет онлайн–программа или обучение на месте.

Близнецы. Несмотря на летнюю пору отпусков, вы сможете выбраться из полосы застоя и преуспеть в карьере. Предстоит проявить настойчивость ради встречи с влиятельными людьми и руководством, но игра будет стоить свеч. Вы благополучно решите финансовые вопросы, а благодаря красноречию и обаянию удастся получить желаемое назначение, что продвинет по карьерной лестнице. Гораздо легче будет получить документы, в том числе и визу, если планируете отдых за рубежом в странах, доступных для полета.

Рак. Пора выбраться из тени и заявить о себе. Общение с людьми издалека пойдет на пользу как бизнесу и учебе, так и отношениям. Вы сумеете показать себя с лучшей стороны, что обеспечит победу и повысит самооценку. Появится возможность побывать за рубежом с бизнес–визитом или романтическим вояжем. Головокружение от успехов в какой–то момент может создать напряженность в общении с близкими людьми. Примите критические замечания, не вступая в споры и не оправдываясь.

Лев. Финансовое положение начнет улучшаться, а вопросы, связанные с получением документов, при содействии нужных знакомых постепенно решатся. Прислушайтесь к интуиции и полученной информации. Своевременные действия наполнят кошелек. Найдется время для отдыха и романтики, но о режиме дня забывать не следует. Увлекшись ночными посиделками, вы навредите здоровью. Обратите внимание на желудок и суставы.

Дева. Во многом стоит положиться на сослуживцев, друзей и близких людей. Обладая иным видением ситуации, а также информацией, они не только предложат участие в перспективных деловых проектах, но и организуют летний досуг. Расширится круг делового и дружеского общения, а если вы в поисках личного счастья, то на одной из вечеринок вас ожидает знаковое знакомство. К критике люди из вашего окружения не готовы, что станет причиной обид и внезапных расставаний.

Весы. Работы станет больше, а потому придется корректировать планы на летний отдых, и лучше предупредить об этом домочадцев заранее, а не в последний момент. Возникшие у руководства идеи будут требовать скорейшего выполнения, что потребует от вас максимального пребывания на работе. Благодаря вашей проворности вы сможете подняться по карьерной лестнице или удачно сменить работу. При содействии влиятельных людей вы суме-ете получить нужные документы, что положительно скажется и на собственном бизнесе.

Скорпион. Идеи, давно витавшие в воздухе, удастся осуществить, что даст старт обучению за рубежом, перспективным деловым проектам или летним путешествиям. Перенос встреч, срыв намеченных поездок и свиданий останутся в прошлом. Самые смелые и оригинальные мечты удастся претворить в жизнь. Однако кричать во всеуслышание о своих намерениях и полученных предложениях не стоит. Среди знакомых, которые не входят в число участников намеченных мероприятий, найдутся завистники.

Стрелец. Долгожданные финансовые поступления помогут осуществить давние планы. Возможны выгодные приобретения и удачные сделки с недвижимостью. Во второй половине недели можно приступать к капитальному ремонту или строительству. Перед шопингом все же стоит продумать план покупок. Оказавшись во власти эмоций, вы можете купить совсем не то, что планировали, потратив большую сумму денег напрасно.

Козерог. Появится возможность устроить загородный летний отдых и провести серию важных деловых встреч. Вы сможете всюду успеть, если прислушаетесь к советам и предложениям как домочадцев, так и деловых партнеров. В попытке настоять на своем вы рискуете не только обидеть людей, которые пришли к вам с позитивными намерениями, но и разрушите доверительные отношения.

Водолей. В преддверии летнего отдыха вы сумеете существенно поправить финансовое положение, взявшись за дополнительную работу либо сменив ее на более доходную. Поездки и вечеринки пока могут чересчур утомлять, а потому свободное время проведите дома, восстанавливая силы после напряженной работы. В скором времени вы закружитесь в калейдоскопе ярких летних вечеринок и поездок, а пока позаботьтесь о здоровье. Перегрузка может привести к обострению хронических заболеваний.

Рыбы. Уверенно продвигайте свои идеи, устраивайте вечеринки и свидания. Оставляйте за собой главную роль как в делах, так и в отношениях, и в вашу жизнь придет заслуженный успех. Сейчас сложилось наиболее подходящее время для реализации давних желаний. Как только вы начнете слушать многочисленных критиков и внимать их рекомендациям, в жизни начнется хаос. Вас попытаются столкнуть лбами с деловыми партнерами и рассорить с любимым человеком.

Астролог Андрей Рязанцев