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Журналиста-расследователя Али Токтакунова вызвали на допрос в МВД

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- Александра Василькова
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Автора нашумевшего расследования о Райымбеке Матраимове, бывшего журналиста "Азаттык" Али Токтакунова вызвали на допрос в МВД. Об этом Токтакунов написал на своей странице в Facebook.

Журналист пояснил, что его вызывают в связи с октябрьскими событиями.

Ранее стало известно, что на допрос в МВД вызвана лидер партии "Реформа" Клара Сооронкулова и депутат Жогорку Кенеша Рыскелди Момбеков. Оба сообщили, что допрос может быть связан с октябрьскими событиями прошлого года.

6 мая в связи с октябрьскими событиями милиция взяла под стражу оппозиционного политика Жениша Молдокматова. Сначала его подозревали в совершении преступления, предусмотренного статьей 245 ("Захват зданий и сооружений") Уголовного кодекса КР. Но 8 мая Первомайский районный суд Бишкека избрал ему меру пресечения по другой статье – "Организация массовых беспорядков", оставив в СИЗО до 6 июля.


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URL: https://www.vb.kg/402578
Теги:
МВД, Кыргызстан, политика, журналисты, допрос
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