На Иссык-Куле катамараны с 14 отдыхающими унесло ветром на 3 км от берега

На Иссык-Куле отдыхающих на пяти катамаранах и местных жителей на лодке унесло далеко от берега. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

"Горожане, которые не смогли самостоятельно выбраться на берег, спасены", - заявили в ведомстве.

По его данным, в селе Тамчы Иссык-Кульского района 14 (по уточненным данным) человек (имена уточняются) на 5 катамаранах были унесены ветром от берега на расстояние 3 км. Не сумев добраться до берега самостоятельно, они обратились за помощью.

На помощь на лодке к ним направились местные жители, которые тоже остались на озера, не доплыв до катамаранов.

На место происшествия были привлечены 3 спасателя ОЧС Иссык-Кульского района, 3 водолаза Водолазной службы МЧС.

Спасатели спасли 17 человек, вытащили 5 катамаранов и оставшуюся лодку на берег. Состояние спасенных граждан удовлетворительное.