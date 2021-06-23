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Акция! Купи любой смартфон в MegaStore и получи серебряный номер в подарок

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Приятный бонус от MegaCom в рамках акции "Жаркое лето"!

При покупке любого смартфона в салонах связи MegaStore, расположенных в Центрах продаж и обслуживания компании, мобильный оператор дарит своим абонентам номера категории "Серебро" абсолютно бесплатно.

Не упусти возможность приобрести любой понравившийся гаджет по выгодной цене и стать обладателем красивого номера от MegaCom, подчеркнув свою индивидуальность. Квалифицированные сотрудники помогут выбрать смартфон и VIP-номер, настроить аппарат и проконсультируют по услугам компании.

Акция стартует 23 июня и продлится до 31 августа 2021 года включительно.

С адресами салонов связи в городе Бишкеке и других населенных пунктах Кыргызской Республики можно ознакомиться на официальном сайте MegaStore.


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URL: https://www.vb.kg/402607
Теги:
#MegaCom, PR
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