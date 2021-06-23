МИД Японии отметило значительные заслуги профессора Галины Воробьевой

Почетную грамоту Министерства иностранных дел Японии и красивые часы вручили сегодня профессору Галине Воробьевой. Заслуженную награду наша соотечественница, доктор наук Национального университета политических исследований Японии получила сегодня в посольстве Страны восходящего солнца в Бишкеке из рук главы дипмиссии.

О том, что Министерство иностранных дел Японии решило наградить бишкекчанку Галину Воробьеву стало известно еще в декабре 2020 года. Но церемонию отложили из-за пандемии. Эпидемиологическая ситуация, увы, так и не улучшилась, поэтому торжество все-таки решили провести, но с ограниченным числом приглашенных гостей.

Галина Воробьева - единственный человек в Кыргызской Республике, получивший докторскую степень в области исследования японского языка. Помимо преподавания его в таких учебных заведениях, как Кыргызско-Японский центр человеческого развития, КНУ имени Баласагына и БГУ имени Карасаева, Галина Воробьева написала и опубликовала множество научных статей, выступала с докладами на симпозиумах и конференциях в Кыргызстане и за рубежом. Наша соотечественница разработала уникальные учебные и методические пособия по изучению и преподаванию иероглифов.

В МИДе Японии не могли не заметить того, как на протяжении многих лет Галина Воробьева продвигает и углубляет преподавание японского языка в Кыргызской Республике, что способствует научному и культурному обмену между двумя нашими странами.

Почетную грамоту Галине Воробьевой вручил Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Кыргызской Республике господин Маэда. Сигэки Маэда также передал виновнице торжества красивые часы с изображением известной гравюры знаменитого художника Кацусики Хокусая "Красная Фудзи" из серии "36 видов Фудзи". В Японии есть поверье, что того, кто увидит красную Фудзи (что случается крайне редко) в лучах утреннего солнца, ждет удача.

Вручая награду, глава дипмиссии заметил, что это не просто констатация заслуг, а поощрение к продолжению научной деятельности и дальнейшим успехам.

"Результаты, которых я достигла, стали возможны благодаря содействию многих людей и организаций. Я бы хотела выразить сердечную благодарность моему первому преподавателю японского языка Сатико Хагиваре-сэнсэй и другим моим учителям. Преподавание японского языка в Кыргызской Республике началось в 1991 году. В этом году отмечается 30-летие этой даты. Я окончила курсы японского языка в Кыргызско-Японском центре в 1999 году и стала его преподавателем. Когда проводила уроки и видела глаза учеников, казалось, что у меня вырастают крылья, и я была очень счастлива", - сказала в своем выступлении Галина Воробьева.

Воробьева также заметила, что ее деятельность, связанная с японским языком, основана на уважении и восхищении японским народом, создавшим прекрасную страну. Благодаря знанию японского у нее сложились тесные отношения с Японией, и она чувствует себя связующим звеном между двумя нашими странами.

справка ВБ

Ранее почетные грамоты МИДа Японии получили участники группы, играющей на традиционных японских барабанах "Ооэдодайко", Ассоциация преподавателей японского языка Кыргызской Республики, бывший Чрезвычайный и Полномочный Посол КР в Японии Рысбек Молдогазиев, президент Ассоциации выпускников JICA Кыргызской Республики Таалайбек Койчуманов и другие личности.