В некоторых районах Бишкека почти две недели не будет газа и горячей воды

В некоторых районах столицы не будет газа и горячей воды, сообщает пресс-служба мэрии.
По информации компании "Газпром Кыргызстан", с 28 июня по 9 июля будет временно приостановлена подача природного газа в некоторых районах столицы.
Отключат природный газ в связи с ревизией и заменой старого оборудования на надземном газопроводе среднего давления, введённого в эксплуатацию в 1976 году.
Район отключения ограничен улицами: Садырбаева, Л.Толстого, р. Ала-Арча, Минжилкиева, Тыналиева, Масалиева, котельная "Джал-23", "Ротор".
По этой причине коммунальное предприятие "Бишкектеплоэнерго" будет вынуждено приостановить подачу тепловой энергии в виде горячей воды по адресам:
- микрорайон "Джал";
- Национальный центр охраны материнства и детства;
- Банно-прачечный комплекс №5;
- Профессиональный лицей № 20;
- Профессиональный лицей №94;
- Профессиональный лицей №91.
"Мэрия столицы и компания "Газпром Кыргызстан" приносят извинения за доставленные неудобства и просят абонентов в это время перейти на альтернативные источники приготовления пищи", говорится в сообщении.