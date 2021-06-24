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В некоторых районах Бишкека почти две недели не будет газа и горячей воды

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- Оксана Гут
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В некоторых районах столицы не будет газа и горячей воды, сообщает пресс-служба мэрии.

По информации компании "Газпром Кыргызстан", с 28 июня по 9 июля будет временно приостановлена подача природного газа в некоторых районах столицы.

Отключат природный газ в связи с ревизией и заменой старого оборудования на надземном газопроводе среднего давления, введённого в эксплуатацию в 1976 году.

Район отключения ограничен улицами: Садырбаева, Л.Толстого, р. Ала-Арча, Минжилкиева, Тыналиева, Масалиева, котельная "Джал-23", "Ротор".

По этой причине коммунальное предприятие "Бишкектеплоэнерго" будет вынуждено приостановить подачу тепловой энергии в виде горячей воды по адресам:

- микрорайон "Джал";

- Национальный центр охраны материнства и детства;

- Банно-прачечный комплекс №5;

- Профессиональный лицей № 20;

- Профессиональный лицей №94;

- Профессиональный лицей №91.

"Мэрия столицы и компания "Газпром Кыргызстан" приносят извинения за доставленные неудобства и просят абонентов в это время перейти на альтернативные источники приготовления пищи", говорится в сообщении.


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URL: https://www.vb.kg/402648
Теги:
вода, газ, отключение газа, Бишкек, Кыргызстан, мэрия
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