В ЕАЭС перешли ко второму этапу формирования рынков нефти и нефтепродуктов

Страны Евразийского экономического союза - Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия - завершили первый этап формирования общих рынков нефти и нефтепродуктов и приступили к реализации мероприятий второго этапа. Об этом шла речь на заседании Консультативного комитета по нефти и газу, которое состоялось под председательством министра по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии Эмиля Кайкиева (Кыргызстан).

Основным результатом первого этапа (2018–2021 годы) стало, как отмечалось на заседании, создание организационной и методической основы формирования данных рынков и гармонизация законодательства государств ЕАЭС в нефтяной сфере.

Решение о такой гармонизации было принято главами государств Союза. Это необходимо для запуска и функционирования двух важнейших для ЕАЭС рынков и предполагает взаимное информирование государств-партнеров о проводимой в этом направлении работе. Гармонизация проводится согласно утвержденной дорожной карте по следующим направлениям: обеспечение рыночных механизмов торговли, применение общих принципов и методов тарифообразования, создание благоприятных условий для привлечения инвестиций, обеспечение экономической и энергетической безопасности.

При этом, как подчеркнуто, важно гармонизировать правовое поле с учетом принятия до 1 января 2024 года актов в данной сфере. Это четыре ключевых документа: международный договор о формировании общих рынков нефти и нефтепродуктов Союза, а также приложения к нему – единые правила доступа к системам их транспортировки, правила торговли этой продукцией, правила проведения биржевых торгов.

Кроме того, на первом этапе был утвержден порядок необходимого информационного обмена уполномоченными органами стран-союзниц.

Основной задачей второго этапа формирования общих рынков нефти и нефтепродуктов Союза (2021–2024 годы) названа подготовка и согласование проекта международного договора о формировании общих рынков нефти и нефтепродуктов Союза.

Дальнейшее рассмотрение этого вопроса продолжится на предстоящих заседаниях Коллегии и Совета Евразийской Экономической комиссии а также Высшего Евразийского экономического совета.