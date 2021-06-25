От хвостов до использования воды. Кумтор начал разворот в сторону экологии

Активно начата проработка вопроса по проекту вторичной переработки хвостов в целях извлечения золота из жидкой и твердой фаз. Об этом сообщается на официальном сайте КГК в отчете по итогам первого месяца после введения временного внешнего управления.

Как отмечается, это потребует привлечение дополнительных консультативных услуг, разработку ТЭО и соответствующих проектов и их утверждение, получение разрешения и лицензии в соответствии с законодательством КР, строительство и запуск небольшого цеха выщелачивания золота.

- В целях рационального использования имеющихся ресурсов и бережного отношения к окружающей среде, разрабатывается план использования карьерных вод для технологических нужд золотоизвлекательной фабрики (ЗИФ) после фильтрации и дополнительной очистки. По предварительным расчетам вода из карьера может обеспечить 80-85% подачи воды. При достижении использования 80% карьерной воды для технологических нужд ЗИФ, вопрос использования оборотной воды отпадёт,- говорится в отчете КГК.

Уточняется, что компанией проводится углубленный анализ всей имеющейся информации с целью снижения себестоимости горных работ, уменьшения воздействия на окружающую среду.

- Прорабатывается изменение стратегии разработки месторождения, которая будет включать в себя проект перехода на подземный способ разработки на основе разработанного в будущем ТЭО. Для повышения надежности и перевода ресурсов из категории "доказанных" и "вероятных" потребуется дополнительное геологоразведочное и геотехническое бурение. В июне 2021 года Компания собирается объявить о приеме коммерческих предложений на проведение геологоразведочных работ на руднике "Кумтор" с учетом новых требований к поставщикам услуг, - добавили в КГК.