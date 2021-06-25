ГНС с начала года изъяла нелегального алкоголя и сигарет на 61 млн сомов

Государственная налоговая служба с начала года изъяла из нелегального оборота 262 тысячи 327 бутылок алкогольной продукции на общую сумму 51 млн 111,9 тысячи сомов (без разрешительных документов (лицензии), с признаками подделки и не соответствия акцизных марок). Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Кроме того, из нелегального оборота изъяты 148 тысяч 692 пачки табачной продукции без акцизных марок на общую сумму 10,5 миллиона сомов.

По результатам проведенных 189 проверок субъектов предпринимательства, осуществляющих деятельность по производству, хранению и реализации алкогольной продукции, выявлены 182 факта нарушения налогового законодательства КР. В результате наложены штрафы на 1 миллион 356 тысяч сомов, из которых в бюджет взысканы 1 миллион 281 тысяча сомов.

Также с начала года 658 субъектам предпринимательства выданы лицензии на производство и оборот алкогольной продукции. При этом сборы за осуществление деятельности по производству и обороту этилового спирта и алкогольной продукции составили 20 миллионов 480 тысяч сомов.