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Вы рискуете нажить немало врагов. Гороскоп с 28 июня по 4 июля

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- Бакыт Стамов
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Овен. Необязательность друзей и коллег может вызвать недопонимание и бурю гневных эмоций. Вряд ли это поможет в разрешении споров, а тем более финансовых. Лучше воздержаться от одалживания денег и совместных коммерческих начинаний, чем потом рвать на себе волосы от негодования. Вечеринки в кафе и ночных клубах могут закончиться выяснением отношений и опять же финансовыми потерями. Выбирая отдых в кругу домочадцев, вы не только избежите недоразумений, но и сэкономите деньги.

Телец. Резкость домочадцев и непробиваемость руководства или чиновников станут настоящим испытанием для вашей нервной системы. Сорвавшись в последний момент, вы рискуете создать себе существенные проблемы. Переключите внимание на поездки и планирование как летнего отдыха, так и командировок. Вы сумеете устроить непродолжительное, но яркое путешествие, что сохранит нервы и отношения. Полезно заняться и непродолжительным обучением.

Близнецы. С ходу многие вопросы не решатся, а возникшая из–за этого нервозность может привести к дорожно–транспортным происшествиям и ухудшению самочувствия. Во всех творящихся бедах захочется обвинить всех, кто подвернется под руку, но это тоже не выход. Вы рискуете нажить немало врагов. Спокойно отнеситесь к срыву ряда поездок и встреч. Вы найдете, чем себя занять, и время пройдет с большей пользой для вас. Удастся поправить финансовое положение благодаря своевременным действиям.

Рак. В поисках решения финансовых вопросов воздержитесь от экспериментов, которые посоветуют друзья и сослуживцы. С их легкой руки прежние проблемы покажутся временным недоразумением. Ваша интуиция подскажет отличный путь по преодолению финансовых сложностей, а потому не спешите перенимать чужой опыт. Достаточно прислушаться к своему внутреннему голосу. Устраивая летний отдых, решительно настаивайте на собственном варианте.

Лев. Резкость и властность вряд ли понравятся вашим собеседникам, что станет причиной конфликтов, усложнив общение с домочадцами, получение документов и сотрудничество с деловыми партнерами. Проявив гибкость, вы избежите противостояния и сможете воспользоваться предложениями и советами, поступившими от людей из вашего окружения. Даже критика будет не лишена здравого смысла. Не вступая в жаркие дебаты, вы сможете протолкнуть важные для вас решения.

Дева. Освобождайте себя от рутинных дел. Погрязнув в череде поездок, утомительных встреч и назойливом общении, вы растратите силы и энергию впустую, что напрямую скажется на здоровье. Выполняя чьи–то прихоти и поручения в ущерб себе, вы даже слов благодарности не получите. Вовремя ответив отказом, вы оставите время для полноценного отдыха и нужного общения. Неожиданные знакомства выдернут вас из трясины однообразия.

Весы. Внезапно возникший спор из–за пустяковой причины может усложнить отношения с любимым человеком и сослуживцами, поскольку спор довольно быстро перейдет на обсуждение болезненной темы и всколыхнет еще не проработанные негативные эмоции. Вечеринки и рискованные финансовые сделки вряд ли помогут отвлечься, создав новые трудности. На удивление продуктивным сложится общение с руководством, что положительно отразится на получении документов и финансовом положении.

Скорпион. Своими заявлениями и навязчивостью руководство, домочадцы и деловые партнеры способны довести до белого каления. Дождитесь, пока они не определятся со своими решениями. Вступая с ними в спор сейчас, вы только укрепите их решимость отстаивать даже заведомо ошибочную позицию до конца. Известия издалека, общение с приехавшими гостями, поездки и удачные покупки займут ваше время с пользой, отвлекая внимание от необходимости в принятии навязанного решения.

Стрелец. Критика в ваш адрес окажется обидной и незаслуженной, но это происки давних недоброжелателей, которые не оставляют попытки свести с вами счеты. В раздраженном состоянии садиться за руль или заниматься экстремальными видами спорта не желательно, таким образом вы можете навредить себе. Общение с людьми издалека вдохновит на новые свершения, и к вам вернется ресурсное энергетическое состояние. Возможны дальние поездки и получение незапланированных доходов.

Козерог. Уровень доходов окажется ниже ожидаемого, а потому воздержитесь от инвестиций и незапланированных покупок. Чувство разочарования и досады доставят потраченные деньги, создав еще и долги. Пополнить казну позволит текущая и дополнительная работа, которая не связана с финансовыми вложениями и рисками. Сменят настроение вечеринки и свидания. Воспользуйтесь полученными приглашениями, но даже в этом случае контролируйте расходы.

Водолей. Домочадцы и деловые партнеры своей критикой заденут ваше самолюбие, но вступать с ними в словесную перепалку бесполезно. Вы потратите нервы, а ситуацию пока не измените. Подойдите к происходящему творчески. Критику также можно использовать себе во благо. Возникшие идеи вы сможете осуществить вместе с деловыми партнерами и любимым человеком, важно только уйти от устаревших установок и убеждений, за которые вас и критикуют. Стоит заняться преобразованиями в доме.

Рыбы. Принимая близко к сердцу полученные новости и сообщения, вы излишне преувеличите значимость событий, что побудит вас на опрометчивые действия. Тревожность станет причиной происшествий во время поездок и ошибок во время работы. Уделите должное внимание здоровью, отдохните. Помогут снять напряжение незапланированный вечеринки, развлекательные путешествия и свидания. Справившись с тревогой, вы почувствуете вкус лета и впустите в свою жизнь романтику.

Астролог Андрей Рязанцев.


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