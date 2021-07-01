Азамат Дороев, партия "Ишеним" №8: Мы знаем, как помочь нашему городу

Председатель политической партии "Ишеним" Азамат Дороев вместе со своей командой знает, как помочь Бишкеку развиться и стать одним из самых передовых городов. По его словам, в их команде собрались представители различных профессий и направлении, но объединяет их всех любовь к своему городу. И поэтому у них есть конкретная программа по развитию столицы Кыргызстана.

"У нас команда новая и молодая, многие члены из которой работали именно в городе. Есть среди нас бывшие работники муниципальных служб и различных госучреждений, гражданские активисты и бизнесмены, которые хорошо знают город и его проблемы. Самое главное, они знают, как развивать город и в этом плане у партии есть четкое видение. Мы видели, как развивалась столица за эти 30 лет и в каком состоянии она сейчас находится. Поэтому мы знаем конкретно, что предложить горожанам и как это выполнить за короткий период.

В первую очередь это касается бюджета Бишкека, что более четко отражено в нашей предвыборной программе. Это в первую очередь оптимизация бюджета и перераспределение бюджетных средств. Вы знаете, наш город собирает для государственного бюджета около 68 процентов от всей суммы налоговых и других поступлений, но даже из этой суммы мы получаем только 7-8 процентов. Это где-то 10 млрд 200 млн сомов. А с учетом возрастающей инфляции даже это сумма может со временем уменьшиться. Поэтому необходимы реформы в этом направлении и с этой целью у нас есть краткосрочная и долгосрочная программы по развитию города.

Приведу простой пример. Вот мы часто говорим, что наш город не развивается. В Бишкеке есть 49 жилмассивов, из которых 7 не имеют соответствующего статуса. На развитие всех 49 жилмассивов в этом году выделено 50 млн сомов, из которых около 26 млн задолженности 2019 и 2020 годов. 24 млн на развитие 49 жилмассивов - это слишком мизерная сумма. Мы обсудили этот вопрос с экономистами и финансистами, и пришли к выводу, что мы можем выделить для жилмассивов 500 млн сомов, то есть на каждую новостройку по 5 млн сомов. Таким образом для начала мы можем хотя бы развивать инфраструктуру жилмассивов: строить дороги, проводить свет, газ и канализацию. Также в некоторых новостройках нет школ и детских садов, и поэтому на решение таких проблем мы также можем направлять средства, в том числе, и с помощью инвестиций. В частности, мы планируем создать Фонд по развитию города с целью привлечения инвесторов.

Также мы планируем провести оптимизацию муниципальных учреждений. К примеру, в Бишкеке есть 54 муниципальных предприятий, многие из которых сидят на дотациях. К примеру, водоканал, Зеленстрой, троллейбусные и автобусные управления по сути являются хозрасчетными, но сидят на дотациях. Бишкекские автостоянки берут плату, но при этом они сами должны городу около 9 млн сомов. Это крайне ненормальная ситуация. То есть, как я уже сказал, необходимо оптимизировать эти учреждения. Да и зачем нам 54 предприятия. Мы провели анализ и пришли к выводу, что 12 из них вообще не нужны.

В целом, у нас есть 4 направления: экономика, развитие инфраструктуры, социальное развитие и экология. Что касается последнего направления, то если горожане нас поддержат, то мы хотим принять экологический кодекс города Бишкек. Еще в 2016 году городом была разработана программа по развитию экологии, в разработке которой приняли участие сильные экологи вроде Эмиля Шукурова и так далее. Тогда это программа так и осталась на бумаге не реализованной. Поэтому мы и взяли ее за основу, внеся свои дополнения.

Мы просим бишкекчан поддержать нас и вместе мы сможем многое сделать. Команда кандидатов в БГК от партии "Ишеним" очень профессиональная, молодая, грамотная, и самое главное, как я уже отмечал, знающая проблемы нашего города. Давайте не будем ждать, что кто-то решит наши проблемы, а сами возьмем ситуацию в свои руки!", - заявил лидер политической партии "Ишеним" Азамат Дороев.

Заказчик: уполномоченный представитель по финансовым вопросам политической партии "Ишеним" Арзымбаева Чынара Кыясовна (регистрационное свидетельство №36 от 10.06.2021 г.). Оплачено избирательным фондом политической партии "Ишеним".

Дата выхода: 01.06.2021