Айбек Осмонов в Турции удостоился звания "Лучший предприниматель"

Депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, лидер политической партии "Биздин Кыргызстан" Айбек Осмонов находится с рабочей поездкой в Турецкой Республике. Айбек Осмонов был приглашен турецким бизнес-сообществом для участие в церемонии награждения премии "Золотой человек года". Лидер партии "Биздин Кыргызстан" удостоился звания "Лучший предприниматель".

Накануне, Айбека Осмонова принял мэр города Анкара Мансур Яваш. Между ними состоялся разговор в ходе, которого говорили о двустороннем сотрудничестве и укреплении экономических связей. Помимо этого, Айбек Осмонов затронул вопросы, связанные с состоянием парка им. Ататюрка, а также улицы Анкара в Бишкеке. В свою очередь господин мэр поручил своим службам уточнить информацию и взять на контроль исполнение озвученных вопросов. Помимо этого, лидер политической партии "Биздин Кыргызстан" Айбек Осмонов предложил господину Мансуру рассмотреть возможности совместного строительства социальных и промышленных объектов, а также прокладки дорог в южной столице.

Айбек Осмонов поделился своими впечатлениями и отметил, что господин Мансур Яваш является опытным и компетентным руководителем. Лидер политической партии "Биздин Кыргызстан" подчеркнул, что стал свидетелем профессионального подхода к работе мэра Анкары.

По прибытию в Бишкек Айбек Осмонов планирует встретиться с главами администраций городов Бишкек и Ош. Политик намерен поговорить с градоначальниками вокруг тем, которые были озвучены на встрече с мэром Анкары. Лидер политической партии "Биздин Кыргызстан" уверен в том, что необходимо привлекать инвесторов в страну, но для этого нужно создавать условия. Хороший пример – это Турция, там для иностранного бизнеса созданы все условия, заявил лидер политической партии "Биздин Кыргызстан" Айбек Осмонов.

Заказчик: уполномоченный представитель по финансовым вопросам политической партии "Биздин Кыргызстан" Алымкулова Д.А. (регистрационное свидетельство №37 от 11.06.2021 г.). Оплачено избирательным фондом политической партии "Биздин Кыргызстан".

Дата выхода: 01.07.2021 г