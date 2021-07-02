Ушел из жизни журналист, бывший директор КирТАГ Станбек Усупов - некролог

На 88-м году ушел из жизни бывший директор КирТАГ журналист Усупов Станбек Усупович, сообщили в Минкультуры КР.

Усупов Станбек Усупович родился 5 мая 1934 года в селе Боз-Бешик Джети-Огузского района Иссык-Кульской области.

В 1958 году он окончил факультет журналистики Казахского государственного университета.

Свою трудовую деятельность Станбек Усупович начал в газете "Лелинчил жаш", где прошел путь от литературного обозревателя до редактора.

В период с 1967 по 1970 годы он обучался в аспирантуре по направлению "журналистика" в Академии общественных наук при ЦК КПСС, защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата исторических наук.

С 1971 по 1974 годы Станбек Усупович работал редактором газеты "Правда Иссык-Куля", заместителем редактора газеты "Советтик Кыргызстан".

Затем, в 1976-1986 гг. он работал главным редактором журнала "Кыргызстан коммунисти", с 1986 по 1992 годы – директор Кыргызского телеграфного агентства (КирТАГ).

С 2000 года исполнял обязанности профессора факультета журналистики Бишкекского государственного университета имена К.Карасаева.

За многолетнюю и добросовестную работу в 1981 году Станбек Усупович был награжден орденом "Знак Почета", в разные годы награждался Почетной грамотой Верховного Совета Кыргызской Республики.

В 1988 году ему было присвоено почетное звание "Заслуженный журналист Киргизской ССР". Также Станбек Усупович был награжден знаком "Отличник народного образования Кыргызстана", медалью "Даңк".

Долгие годы Станбек Усупович был членом Союза журналистов СССР и Союза писателей СССР.