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Григорий Михайлов: Закон об НКО нужен – давно пора навести порядок

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- Бакыт Басарбек
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На прошлой неделе парламент Кыргызстана в третьем чтении одобрил проект закона "О некоммерческих организациях", который обяжет все работающие на территории страны НКО предоставлять госорганам подробную информацию о источниках финансирования, доходах и тратах. Считаю эту инициативу правильной – кыргызстанцам давно пора навести порядок у себя дома. Об этом заявил эксперт по Центральной Азии Григорий Михайлов.

По его словам, НПО играют значительную роль в жизни Кыргызстана и США тратят на их работу миллионы долларов ежегодно.

- Усиление отчетности кыргызских НКО – тема, вокруг которой уже более 8 лет ведутся споры. Вмешательство во внутренние дела Кыргызстана организаций, работающих на деньги других стран, может приносить как пользу, так и серьезный вред. Часть НПО, работающие на деньги США и ЕС, последний год активно вели политическую деятельность, собирая информацию и пытаясь влиять на ситуацию в стране через лояльных политиков и чиновников.

Новый закон, если он будет подписан президентом Садыром Жапаровым, сделает работу НПО структур более прозрачной, даст понять откуда берутся и деньги и на что тратятся, помогут отделить полезные организации от вредных.

Предложение сделать финансовую деятельность неправительственных организаций более прозрачной звучало в Кыргызстане несколько раз. Однако предыдущие попытки проваливались – депутаты и правительство отказывались от этой идеи, но не по тому, что она была плоха. Отнюдь – идея хорошая, но уж очень сильно давили на власти лидеры неправительственных организаций и их спонсоры из США и ЕС.

Недовольство некоторых НПО понятно – для них усиленный контроль над их деньгами невыгоден, станет понятно откуда берутся средства на критику властей, на поддержку некоторых законопроектов, покупку лояльности депутатов и чиновников, проведение пикетов, раздачу листовок… Станет понятно, чьи интересы стоят за их деятельностью, что резко снизит их эффективность, - заявил Михайлов.


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URL: https://www.vb.kg/403001
Теги:
законопроект, НПО, Кыргызстан, Жогорку Кенеш
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