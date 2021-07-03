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Британская ведущая сравнила карту Украины на форме сборной с пятном грязи

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- Ренат Кольцов
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Ведущая телешоу "Доброе утро, Британия" Кейт Гэрруэй сравнила контур карты Украины на футболке сборной страны по футболу с грязным пятном, сообщает интернет-издание vz.ru со ссылкой на Daily Star.

В передаче также принимал участие посол Украины Вадим Пристайко.

"Я не знаю, хорошо ли вам видно, но на передней части вашей футболки изображена карта. Тяжело разглядеть <…> Это похоже на футболку, которую мой сын поднял с пола и сказал, что она еще не совсем грязная", – передает слова журналистки РИА "Новости".

На форму украинской сборной нанесена карта Украины с силуэтом Крыма.


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URL: https://www.vb.kg/403028
Теги:
Украина, футбол
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