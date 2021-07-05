COVID-19: Реабилитации организма после выздоровления

Столичные медицинские работники рекомендуют придерживаться некоторых правил для постковидной реабилитации организма, информирует пресс-служба мэрии Бишкека.

Необходимо правильно питаться, в рационе переболевшего человека, да и всех граждан должны присутствовать все необходимые компоненты: белки, углеводы, жиры и витамины.

Медики указывают и на необходимость как можно больше двигаться, придерживаться правил здорового образа жизни – по возможности заниматься физическими упражнениями на работе, дома, больше ходить.

Продолжать соблюдать личную гигиену, носить маску и не забывать менять ее регулярно. Чаще мыть руки, если нет возможности помыть руки с мылом, обрабатывать их антисептиком.

К советам по реабилитации организма после перенесённого заболевания относится исключение употребления алкоголя, табачных изделий, отказ от чрезмерного употребления лекарственных средств. Также рекомендуется делать упражнения для укрепления мышц, участвующих в дыхании.