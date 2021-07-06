COVID - 19. В Бишкеке привито 39 932 человека

Все желающие бишкекчане продолжают получать вакцину от коронавирусной инфекции.

В мэрии Бишкека сообщают, что на 6 июля по Бишкеку вакцину получили 39932 человек, в том числе второй дозой привито 20294. Из общего числа привитых 3344 медработники, 1211 преподавателей школ города Бишкек, 1952 государственных служащих, 462 служащие силовых структур, лица старше 65 лет – 12189 человек, 19519 – граждане из других категорий, лица с хроническими заболеваниями - 1255.

Вакцинацию "Sinopfharm" в городе Бишкек проводят в прививочных кабинетах:

- ЦСМ № 14, 16 ОЦСМ Первомайского района;

- ЦСМ № 4, 9 ОЦСМ Свердловского района;

- ЦСМ № 15, 19 ОЦСМ Октябрьского района;

- ЦСМ № 12, 17 ОЦСМ Ленинского района;

- поликлиника строителей;

- врачебная амбулатория жилого массива "Калыс-Ордо";

- врачебная амбулатория жилых массивов "Учкун", "Бакай-Ата",

- врачебная амбулатория жилого массива "Кара-Жыгач";

- врачебная амбулатория жилого массива "Ак-Бата";

- врачебная амбулатория жилого массива "Ак-Босого";

- врачебная амбулатория в мкр. Тунгуч

- поликлинике Железнодорожной больницы (ЖДБ).

Вакцинацию "Гам-Ковид-Вак" (Спутник V) проводят в:

- ОЦСМ Октябрьского района;

- ОЦСМ Ленинского района;

- ОЦСМ Первомайского района;

- ОЦСМ Свердловского района;

- ЦСМ № 2 ОЦСМ Ленинского района;

- ЦСМ № 7 ОЦСМ Первомайского района;

- ЦСМ № 8 ОЦСМ Свердловского район.

По всем вопросам вакцинации можете обращаться по телефону горячей линии "Вакцинация": 31 32 97.

Вакцинируемые при себе должны иметь паспорт, так как все данные (паспортные и данные о вакцине) вводятся в базу данных вакцинированных против КОВИД-19 при ЦЭЗ МЗиСР КР.